«Δεν αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα».

Η Dolly Parton απέσυρε την υποψηφιότητά της για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η 76χρονη τραγουδίστρια της country χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει ότι αποσύρεται «με σεβασμό» από την ψηφοφορία, καθώς δεν αισθάνεται ότι «έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα».

Η Dolly Parton ανέφερε σε ανάρτησή της: «Dolly εδώ! Παρόλο που είμαι εξαιρετικά κολακευμένη και ευγνώμων που είμαι υποψήφια για το Rock & Roll Hall of Fame, δεν αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Πραγματικά δεν θέλω να μοιραστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, οπότε πρέπει με σεβασμό να αποσυρθώ».

«Ελπίζω ότι το Rock & Roll Hall of Fame θα καταλάβει και θα είναι πρόθυμο να εξετάσει ξανά την υποψηφιότητά μου – αν ποτέ φανώ άξια. Το γεγονός αυτό, πάντως, με ενέπνευσε να κυκλοφορήσω ένα ελπίζω σπουδαίο rock ‘n’ roll άλμπουμ κάποια στιγμή στο μέλλον, κάτι που πάντα ήθελα να κάνω!», πρόσθεσε.

Η Dolly περιέγραψε στη συνέχεια τον σύζυγό της, Carl Dean, ως «απόλυτο φανατικό θαυμαστή του rock ‘n’ roll» και ευχήθηκε στους υπόλοιπους υποψηφίους για για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame φέτος καλή τύχη ενόψει της ψηφοφορίας.

«Ο σύζυγός μου είναι ένα εντελώς φανατικός θαυμαστής του rock ‘n’ roll και πάντα με ενθάρρυνε να κάνω ένα τέτοιο άλμπουμ. Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους καλή τύχη και σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοφρόνηση. Ροκάρετε!», ανέφερε.

Υποψήφιοι για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2022 είναι μεταξύ άλλων οι Eminem, Rage Against The Machine, Lionel Richie, Duran Duran, Carly Simon, A Tribe Called Quest, Kate Bush, Beck, Judas Priest, Eurythmics, MC5 και New York Dolls.

Το ονόματα των καλλιτεχνών που θα ενταχθούν τελικά στο Rock & Roll Hall of Fame αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάιο.

Η Dolly Parton είχε εκφράσει την έκπληξή της όταν ανακοινώθηκαν, τον προηγούμενο Φεβρουάριο, τα ονόματα των υποψηφίων. «Έμεινα εντελώς άναυδη όταν το έμαθα. Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου rock ‘n’ roll με οποιαδήποτε έννοια της λέξης», σχολίασε.

Παρά το όνομά του, το Rock & Roll Hall of Fame δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους καλλιτέχνες της ροκ μουσικής.

Με την πάροδο των ετών, στο Rock & Roll Hall of Fame έχουν εισαχθεί καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από τους θρύλους της ραπ JAY-Z και N.W.A. μέχρι τις σπουδαίες R&B τραγουδίστριες Aretha Franklin και Whitney Houston.

Ωστόσο, η Dolly Parton απέρριπτε ανέκαθεν τιμές. Πέρυσι, ζήτησε από το νομοθετικό συμβούλιο του Τενεσί να σταματήσει τις προσπάθειες ανέγερση ενός αγάλματός της, λέγοντας: «Δεδομένων όλων όσων συμβαίνουν στον κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτή τη στιγμή να με βάλουν σε ένα βάθρο».