Dolly Parton: Συνεργάζεται στο νέο άλμπουμ της «Rockstar» με τους μεγαλύτερους ροκ σταρ του πλανήτη

Η Dolly Parton, η οποία εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall Of Fame το 2022, ενώνει τις δυνάμεις της με μερικούς από τους πιο θρυλικούς καλλιτέχνες της ροκ μουσικής και τους μεγαλύτερους αστέρες του σήμερα στο πρώτο ροκ άλμπουμ της «Rockstar».

Η διαρκώς εξελισσόμενη Dolly Parton συνεργάζεται με ένα all-star σύνολο καλλιτεχνών στο νέο άλμπουμ της, το οποίο περιλαμβάνει 30 τραγούδια – 9 πρωτότυπα τραγούδια και διασκευές 21 εμβληματικών ροκ ύμνων, όπως τα «Free Bird», «Purple Rain» και «We Are The Champions».

Η Dolly Parton συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, στο νέο άλμπουμ της «Rockstar» με τους Paul McCartney, Ringo Starr, Steven Tyler, Stevie Nicks, Elton John, Miley Cyrus, P!nk, Lizzo, Sting, Chris Stapleton, Debbie Harry, John Fogerty, Joan Jett, Peter Frampton, Kid Rock, Sheryl Crow, Pat Benatar και Emmylou Harris.

Ο Sting συμμετέχει σε μία νέα εκτέλεση της επιτυχίας «Every Breath You Take» των The Police από το 1983, ενώ οι Joan Jett and the Blackhearts συμμετέχουν στη διασκευή της επιτυχίας «I Hate Myself For Loving You» από το 1988.

Η Dolly Parton και ο Chris Stapleton τραγουδούν μαζί το κλασικό «Night Moves» των Bob Seger and the Silver Bullet Band. Στο «Let It Be», η θρύλος της country ενώνει τις δυνάμεις της με τον Paul McCartney, τον Ringo Starr, τον Peter Frampton και τον Mick Fleetwood.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους παρουσιάζω το πρώτο μου rock’n’roll άλμπουμ “Rockstar”», δηλώνει η Dolly Parton.

«Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο για εμένα που συνεργάστηκα με μερικούς από τους μεγαλύτερους εμβληματικούς τραγουδιστές και μουσικούς όλων των εποχών και το γεγονός ότι μπόρεσα να τραγουδήσω όλα τα εμβληματικά τραγούδια σε ολόκληρο το άλμπουμ ήταν απίστευτη χαρά», σημειώνει.

«Ελπίζω όλοι να απολαύσουν το άλμπουμ τόσο πολύ όσο απόλαυσα και εγώ τη δημιουργία του!», προσθέτει.

Το lead single του «Rockstar» είναι ένα επίκαιρο πρωτότυπο τραγούδι με τον εύστοχο τίτλο «World On Fire», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 11 Μαΐου.

Η Dolly Parton εξηγεί: «Πρόκειται για ένα τραγούδι που ένιωσα μεγάλη έμπνευση για να το γράψω. Νομίζω ότι μιλάει για τα πάντα και για όλους σήμερα και στην εποχή μας. Ελπίζω να είναι κάτι που θα σας αγγίξει και ίσως αγγίξει αρκετούς ανθρώπους ώστε να θέλουν να κάνουν μία αλλαγή προς το καλύτερο».

Την Πέμπτη, 11 Μαΐου, η Dolly Parton θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το «World On Fire» κατά τη διάρκεια των ACM Awards 2023.

Θα είναι επίσης μαζί με τον Garth Brooks οι οικοδεσπότες της τελετής απονομής των βραβείων, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο στο Prime Video από το The Ford Center στο Frisco του Τέξας.

Όταν η Dolly Parton εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall Of Fame ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αρκετούς καλλιτέχνες με τους οποίους ήθελε να συνεργαστεί στο ροκ άλμπουμ της και αποκάλυψε ότι μαζί με τον Steve Perry θα τραγουδήσουν το «Open Arms» των Journey.

«Αν πρόκειται να μπω στο Rock And Roll Hall Of Fame, θα πρέπει να κάνω κάτι για να το αξίζω. Οπότε θα κάνω ένα rock’n’roll άλμπουμ και θα έχω πολλούς από τους ροκ σταρ που γνώρισα εκείνη τη νύχτα μαζί μου στο άλμπουμ», δήλωσε αργότερα.

Το «Rockstar» θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 17 Νοεμβρίου από την Butterfly Records με τη διανομή της Big Machine Label Group και θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 4 LP, 2 CD, ψηφιακό download και σε όλες τις υπηρεσίες streaming.

Το tracklist του «Rockstar»

1. «Rockstar» (special guest Richie Sambora)

2. «World on Fire»

3. «Every Breath You Take» (feat. Sting)

4. «Open Arms» (feat. Steve Perry)

5. «Magic Man» (feat. Ann Wilson with special guest Howard Leese)

6. «Long As I Can See the Light’ (feat. John Fogerty)

7. «Either Or» (feat. Kid Rock)

8. «I Want You Back» (feat. Steven Tyler with special guest Warren Haynes)

9. «What Has Rock and Roll Ever Done for You» (feat. Stevie Nicks with special guest Waddy Wachtel)

10. «Purple Rain»

11. «Baby, I Love Your Way» (feat. Peter Frampton)

12. «I Hate Myself for Loving You» (feat. Joan Jett & The Blackhearts)

13. «Night Moves» (feat. Chris Stapleton)

14. «Wrecking Ball» (feat. Miley Cyrus)

15. «(I Can’t Get No) Satisfaction» (feat. P! nk & Brandi Carlile)

16. «Keep on Loving You» (feat. Kevin Cronin)

17. «Heart of Glass» (feat. Debbie Harry)

18. «Don’t Let the Sun Go Down on Me» (feat. Elton John)

19. «Tried to Rock and Roll Me» (feat. Melissa Etheridge)

20. «Stairway to Heaven» (feat. Lizzo & Sasha Flute)

21. «We Are the Champions»

22. «Bygones» (feat. Rob Halford with special guests Nikki Sixx & John 5)

23. My Blue Tears (feat. Simon Le Bon)

24. «What’s Up?» (feat. Linda Perry)

25. «You’re No Good» (feat. Emmylou Harris & Sheryl Crow)

26. «Heartbreaker» (feat. Pat Benatar & Neil Giraldo)

27. «Bittersweet» (feat. Michael McDonald)

28. «I Dreamed About Elvis» (feat. Ronnie McDowell with special guest The Jordanaires)

29. «Let It Be» (feat. Paul McCartney & Ringo Starr with special guests Peter Frampton & Mick Fleetwood)

30. «Free Bird» (feat. Ronnie Van Zant with special guests Gary Rossington, Artimus Pyle and The Artimus Pyle Band)