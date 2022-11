Η Dolly Parton άλλαξε γνώμη για την απόσυρση της υποψηφιότητάς της από το Rock & Roll Hall Of Fame

Η Dolly Parton θα «δεχτεί όλο χάρη» την πιθανή είσοδό της στο Rock & Roll Hall Of Fame.

Η Dolly Parton άλλαξε γνώμη σχετικά με την απόσυρση της υποψηφιότητάς της από το Rock & Roll Hall Of Fame.

Τον περασμένο μήνα, η 76χρονη θρύλος της country μουσικής ζήτησε από το Rock & Roll Hall Of Fame να αποσύρει το όνομά της από το ψηφοδέλτιο του 2022, λέγοντας: «Δεν αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα. Πραγματικά δεν θέλω να μοιραστούν οι ψήφοι εξαιτίας μου, οπότε πρέπει με σεβασμό να αποχωρήσω».

Όμως το Hall of Fame απάντησε τότε στη δήλωση της Dolly Parton λέγοντας ότι δεν θα αφαιρέσει την υποψηφιότητά της και ότι θα ακολουθήσει τη βούληση των 1.000 και πλέον ψηφοφόρων – επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας στους οποίους είχε ήδη αποσταλεί το ψηφοδέλτιο.

«Αισθανόμαστε δέος για το εξαιρετικό ταλέντο και το πρωτοποριακό πνεύμα της Dolly και είμαστε υπερήφανοι που την έχουμε προτείνει για ένταξη στο Rock & Roll Hall Of Fame», ανέφερε ο οργανισμός.

Σε μία νέα συνέντευξή της στο «Morning Edition» του NPR, η Dolly Parton ρωτήθηκε πώς θα αντιδράσει αν ενταχθεί τελικά στο Rock & Roll Hall Of Fame και απάντησε ότι δεχτεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην περίπτωση αυτή.

«Λοιπόν, θα το δεχτώ όλο χάρη. Θα πω “ευχαριστώ” και θα το αποδεχτώ», σημείωσε.

Για να είναι επιλέξιμος ένα καλλιτέχνης για είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame πρέπει τη χρονιά της υποψηφιότητάς του να έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης του εμπορικής ηχογράφησης.

Η Dolly Parton διευκρίνισε στη συνέχεια ότι, όταν έκανε την προηγούμενη δήλωσή της περί απόσυρσής της υποψηφιότητάς της, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν ήδη τόσοι πολλοί καλλιτέχνες από άλλα μουσικά είδη που είναι μέλη του Rock & Roll Hall Of Fame και δεν έχουν καμία σχέση με τη ροκ.

«Όταν το είπα αυτό, ήταν ανέκαθεν η πεποίθησή μου ότι το Rock and Roll Hall of Fame ήταν για τους ανθρώπους της ροκ μουσικής. Και τελευταία ανακάλυψα ότι δεν είναι απαραίτητα έτσι. Αλλά αν δεν μπορούν να πάνε εκεί για να αναγνωριστούν, πού θα πάνε;», είπε.

«Και έτσι αισθάνθηκα ότι θα το στερούσα από κάποιον που ίσως το άξιζε, σίγουρα περισσότερο από εμένα, αφού ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου καλλιτέχνη της ροκ. Αλλά προφανώς, υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό», εξήγησε.

Η ψηφοφορία για τους καλλιτέχνες που θα ενταχθούν φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάιο, ενώ η τελετή ένταξης θα ακολουθήσει τον Οκτώβριο.

Η Dolly Parton ήταν ένας από τους 17 καλλιτέχνες που ήταν υποψήφιοι για ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame με την κλάση του 2022, μαζί με τους Eminem, Lionel Richie, Duran Duran, Beck, A Tribe Called Quest, Kate Bush, Judas Priest, Eurythmics και Rage Against the Machine, μεταξύ άλλων.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες που έχουν ήδη γίνει μέλη του Hall of Fame, ιστορικοί, μέλη της μουσικής βιομηχανίας και κριτικοί.

Οι παράγοντες που εξετάζονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας περιλαμβάνουν «τη μουσική επιρροή ενός καλλιτέχνη σε άλλους καλλιτέχνες, τη διάρκεια και το βάθος της καριέρας και το σύνολο του έργου, την καινοτομία και την ανωτερότητα στο στυλ και στην τεχνική».