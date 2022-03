Η Doja Cat ζητά συγγνώμη από τους θαυμαστές της επειδή είπε ότι θα εγκαταλείψει τη μουσική

«Οφείλω στον εαυτό μου την ευκαιρία να ανοιχτώ και να είμαι καλή με τους ανθρώπους», έγραψε η Doja Cat.

Πριν από λίγες ημέρες, η Doja Cat ενεπλάκη σε διαμάχη στο Twitter με θαυμαστές της επειδή ακύρωσε την εμφάνισή της στην Παραγουάη λόγω της έντονης βροχόπτωσης που θα την καθιστούσε επικίνδυνη τόσο για την ίδια όσο και για τους θαυμαστές της που θα τον παρακολουθούσαν.

Επιπλέον, ορισμένοι ενοχλήθηκαν που η Doja Cat δεν ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες ή βίντεο από την επίσκεψή της στη χώρα και δεν μίλησε με τους θαυμαστές της που την περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο της.

Αφού δήλωσε ότι είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική, η Doja Cat επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία θετικότερη στάση.

«Μπορώ να ταξιδεύω, μπορώ να τρώω καλό φαγητό, μπορώ να βλέπω νέους ανθρώπους, μπορώ να χαμογελάω, μπορώ να αποκτώ αναμνήσεις που ονειρευόμουν να έχω, μπορώ να γελάω, μπορώ να στηρίζω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, μπορώ να μαθαίνω για τον κόσμο και μπορώ να προσφέρω σε όλους χάρη σε εσάς. Χρωστάω στους ανθρώπους… Χρωστάω πολλά», έγραψε στο Twitter το Σάββατο, δύο ημέρες αφότου είχε εκφράσει δημόσια την προσωπική της απογοήτευση.

«Πάει και δεν δίνω δεκάρα πια. Παραιτούμαι ανυπομονώ να εξαφανιστώ και δεν σας χρειάζομαι πια για να πιστεύετε σε μένα», είχε γράψει προηγουμένως και είχε φτάσει στο σημείο να αλλάξει προσωρινά το όνομά της στο Twitter στο αιχμηρό «I Quit» (Τα παρατάω).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Doja Cat ισχυρίζεται ότι θα εγκαταλείψει τη μουσική – Γιατί συγκρούστηκε με τους θαυμαστές της

Η Doja εξέφρασε τελικά την εκτίμησή της στους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των «δεινών» της.

«Χρωστάω πολλά και στον εαυτό μου. Οφείλω στον εαυτό μου την ευκαιρία να ανοιχτώ και να είμαι καλή με τους ανθρώπους. Οφείλω στον εαυτό μου να σκοτώσω τους φόβους μου που δεν μου επιτρέπουν να ανοίξω την καρδιά μου», συνέχισε.

«Δεν ήρθα σε μια άλλη χώρα για να κάνω κάτι που μπορώ να κάνω οπουδήποτε αλλού. αυτό θα ήταν άσκοπο κατά κάποιο τρόπο», τόνισε.

«Ήρθα εδώ επειδή ήξερα ότι υπήρχε κάτι καινούργιο. Νέοι άνθρωποι. Νέα πράγματα. Νέες ιστορίες για να μάθω. Ήρθα και δεν έδωσα αρκετά. Πρέπει να δώσω περισσότερα γιατί παρατήρησα ότι έπαιρνα πολλά. Παίρνω σχεδόν από όλους όσους διαβάζουν αυτό το κείμενο», εξήγησε.

«Σας παρακαλώ μη διστάσετε να μου ζητάτε βλακείες γιατί σας αγαπώ», ανέφερε σε άλλο tweet.

Η Doja Cat διευκρίνισε στη συνέχεια ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει προέρχεται από τον ίδιο τον εαυτό της και τόνισε ότι οι θαυμαστές το μόνο που της δίνουν είναι η στήριξή τους.

«Δεν απαξιώνω τον εαυτό μου. Δουλεύω σκληρά. Το ξέρω αυτό. Είναι κουραστικό, αλλά δεν υποφέρω εξαιτίας ανθρώπων όπως εσείς. Ο πόνος μου προέρχεται από τον εαυτό μου. Όχι από όλους τους άλλους. Είναι δικό μου πρόβλημα αλλά εσείς πάντα με βοηθάτε να το λύσω όταν με στηρίζετε με τον τρόπο που με στηρίζετε», έγραψε.

Ενώ όταν ένας θαυμαστής της ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρθηκαν οι fans, η Doja Cat απάντησε: «Δεν ήμουν καλύτερη».

I can travel, I can eat good food, I can see new people, I can smile, I can make memories that I dreamed of having, I can laugh, I can support my family and my friends, I can learn about the world, and I can give back to everyone because of you. I do owe people shit. I owe a lot. — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

I owe myself a lot too. I owe myself the chance to open up and be good to people. I owe myself the death of my fears that don’t allow me to expand my heart. I didn’t come to another country to do something i can do everywhere else. that would be pointless in a way. — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

I came here because I knew there was something new. New people. New things. New stories to learn. I came and I gave not enough. I need to give more because I noticed I’ve been taking a lot. Taking from almost everybody who’s reading this. — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022