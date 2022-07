Η Doja Cat δηλώνει ότι θα αποσυρθεί από τη μουσική «αμέσως μετά» την περιοδεία του The Weeknd

«Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να κάνω», διευκρινίζει η Doja Cat.

Η Doja Cat επιβεβαίωσε ότι θα συνοδεύσει τον The Weeknd στην επερχόμενη περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τη μουσική.

Ο The Weeknd πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδεία «After Hours Til Dawn» για την προώθηση των δύο τελευταίων άλμπουμ του, «Dawn FM» (2022) και «After Hours» (2020). Στις συναυλίες θα τον συνοδεύσει η Doja Cat. Οι δυο καλλιτέχνες έχον συνεργαστεί σε ένα remix του «In Your Eyes» του The Weeknd και στο τραγούδι «You Right» από το άλμπουμ «Planet Her» της Doja Cat.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, η Doja Cat ισχυρίστηκε μετά από μία σύγκρουση με τους θαυμαστές της στο Twitter ότι θα αποσυρθεί από τη μουσική.

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη και ανακάλεσε τη δήλωσή της, αλλά στη συνέχεια επανέλαβε την αρχική πρόθεσή της να εγκαταλείψει τη μουσική. Σε απάντηση στο δημοσίευμα μίας ιστοσελίδας που είχε τίτλο ” Εντάξει, ίσως η Doja Cat δεν αποσυρθεί», απάντησε στο Twitter: «Ναι, θα αποσυρθώ».

Η Doja Cat προέβη μέσω Twitter σε άλλη μια σχετική ενημέρωση για όσους δεν ήταν σίγουροι αν θα συνοδεύσει τον The Weeknd στο «After Hours Til Dawn» και διαβεβαίωσε ότι «δεν θα αποχωρήσει» από την περιοδεία.

«Αλλά το γεγονός ότι δεν αποχωρώ δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστώ αμέσως μετά», τόνισε η Doja Cat. «Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να κάνω. Και πολλοί από εσάς νομίζετε ότι επειδή δημοσίευσα μια φωτογραφία αυτό σημαίνει ότι δεν θα αποσυρθώ», συνέχισε.

for those who are seeing me at the after hours tour, i’m not bailing. But me not bailing doesn’t mean my ass isn’t gonna disappear right after. i still got shit i gotta do. and a lot of y’all think cuz i post a fuckin picture it means i’m not out. Pic doesn’t = music GOOFY — sausage toes (@DojaCat) March 31, 2022

Σε επόμενη ανάρτηση, η 26χρονη ράπερ και τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι «δεν έχει αποσυρθεί ακόμα» και εξήγησε: «Έχω βίντεο να γυρίσω, έχω εμφανίσεις να κάνω και έχω περιεχόμενο να κυκλοφορήσω».

so yes that still means i got videos to film i got performances to do and I got content to drop so i’m pooping it out and dippin. i ain’t gone yet. — sausage toes (@DojaCat) March 31, 2022

Η Doja Cat βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στη Νότια Αμερική και ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο φεστιβάλ «Asunciónico» στην Παραγουάη την Τρίτη 22 Μαρτίου.

Μετά την ακύρωση της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ – στην οποία επρόκειτο να εμφανιστεί η Doja Cat – λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι θαυμαστές της εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι δεν τους συνάντησε έξω από το ξενοδοχείο της.

Μετά από μία αντιπαράθεση, η Doja Cat έγραψε στο Twitter: «Πάει και δεν με ενδιαφέρει πια. Τα παρατάω, δεν μπορώ να περιμένω να εξαφανιστώ και δεν σας χρειάζομαι πια για να πιστεύετε σε μένα. Τα πάντα είναι νεκρά για μένα, η μουσική είναι νεκρή και είμαι ανόητη που πίστεψα ότι ήμουν φτιαγμένη γι’ αυτό. Είναι ένας εφιάλτης».

Η Doja Cat εξήγησε σε συνέντευξή της τον Νοέμβριο του 2021 ότι «νιώθει να πιέζεται να κάνει πράγματα που δεν θέλει να κάνει» στο πλαίσιο της καριέρας της στη μουσική βιομηχανία.