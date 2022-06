Η Doja Cat σταμάτησε συναυλία της για να βοηθήσει θεατή που αντιμετώπιζε πρόβλημα

Η Doja Cat σταμάτησε τη συναυλία της στο μουσικό φεστιβάλ «Lollapalooza Argentina» για σχεδόν πέντε λεπτά ώστε να λάβει βοήθεια ένα μέλος το κοινού που αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Η 26χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι της «Options» στο «Hippodrome de San Isidro» του Μπουένος Άιρες το Σάββατο, όταν το βλέμμα της έπεσε πάνω σε ένα σημείο του πλήθους που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της και ζήτησε να σταματήσει η μουσική.

«Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε! Κάποιος χρειάζεται βοήθεια εκεί πέρα», είπε στο πολυπληθές κοινό. Έτσι δεν είναι; Έχω δίκιο; Κάποιος χρειάζεται βοήθεια; Σας αγαπώ παιδιά, πραγματικά, αλλά δεν πρέπει να συμβεί αυτό», συνέχισε.

Η Doja Cat ζήτησε από τους θαυμαστές που είχαν τραβήξει την προσοχή της αρχικά να της κάνουν σήμα με το χέρι όταν το πρόβλημα αποκατασταθεί και τόνισε ότι δεν θα συνέχιζε την εμφάνισή της μέχρι να συνέλθει το άτομο που αντιμετώπιζε πρόβλημα.

«Λυπάμαι, δεν μπορώ να συνεχίσω αν τα πράγματα δεν είναι καλά», είπε.

«Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Έχει σημασία να γυρίσουν όλοι εδώ σώοι και αβλαβείς στα σπίτια τους; Σωστά; Κάντε θόρυβο αν όλοι όσοι πρέπει να πάνε σπίτι τους ασφαλείς πρέπει να πάνε σπίτι τους ασφαλείς. Τότε είστε με το μέρος μου, σωστά; Αυτό είναι το μόνο που μετράει», πρόσθεσε.

Καθώς το πλήθος ζητωκραύγαζε, συνέχισε: «Σας άρεσε το σόου; Ακούστε, παιδιά. Κανείς δεν φταίει. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, είναι πολλοί άνθρωποι… Πιέζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολλοί… Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, οπότε μην στεναχωριέστε ή μην αναστατώνεστε, θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω, το υπόσχομαι».

Τελικά η Doja Catt φάνηκε να παίρνει το σήμα που χρειαζόταν ότι το πρόβλημα ξεπεράστηκε και συνέχισε τη συναυλία της με την επιτυχία της «Say So».

Η ανησυχία που προκλήθηκε οφείλεται εν πολλοίς στην πολύνεκρη τραγωδία στο «Astroworld Festival» του Travis Scott στο Χιούστον του Τέξας στις 5 Νοεμβρίου 2021 όπου δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Τους μήνες που ακολούθησαν, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του κοινού στις συναυλίες και αστέρες όπως η Billie Eilish και ο John Mayer έχουν διακόψει τις εμφανίσεις τους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των θεατών.

Η Billie Eilish σταμάτησε μία συναυλία της στην Ατλάντα τον περασμένο μήνα για να βοηθήσει μία θαυμάστρια που χρειαζόταν συσκευή εισπνοών, ενώ ο John Mayer σταμάτησε τη συναυλία του στο «Hollywood Palladium» για να επιτρέψει στους γιατρούς να προσεγγίσουν μία θαυμάστρια που φαινόταν να έχει λιποθυμήσει.

🎤 | Doja Cat stopped mid-performance to check up on a fan who needed help. pic.twitter.com/LbhCvJb2Vy

— Doja Hub (@HubDoja) March 20, 2022