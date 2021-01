Doja Cat: Προαναγγέλλει κορυφαίες συμμετοχές στο νέο άλμπουμ της

Η Doja Cat επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις για το νέο άλμπουμ της.

Εδώ και αρκετό καιρό η 25χρονη τραγουδίστρια αναφέρει διαρκώς ότι ετοιμάζει νέα μουσική, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε αποκαλύψει ότι το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Hot Pink» ήταν σχεδόν έτοιμο.

Αφού δεν κυκλοφόρησε κανένα σόλο κομμάτι το 2020, εκτός από το «Freak», η Doja Cat ετοιμάζεται επιτέλους να ανοίξει τον κύκλο του τρίτου άλμπουμ της, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Planet Her».

Όπως φαίνεται, το άλμπουμ θα περιέχει μια σειρά από δυναμικές συνεργασίες με πασίγνωστα ονόματα της μουσικής, τα οποία ίσως έχουν ήδη αποκαλυφθεί.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ακολουθεί στο Twitter μόνο τους λογαριασμούς οκτώ επώνυμων καλλιτεχνών, η τραγουδίστρια απάντησε: «Τους ακολουθώ για κάποιο λόγο. Μαντέψτε γιατί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συμμετάσχουν στο «Planet Her», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Following them for a reeeeaaaaasssoooonnn ;) Guess why.

— PLANET HER (@DojaCat) January 5, 2021