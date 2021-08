Η Doja Cat θα είναι η παρουσιάστρια των MTV Video Music Awards 2021

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των MTV VMA που ο οικοδεσπότης είναι παράλληλα υποψήφιος για το βραβείο του Βίντεο της Χρονιάς.

Η Doja Cat θα είναι οικοδέσποινα των MTV Video Music Awards 2021, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η 25χρονη τραγουδίστρια και ράπερ πρόκειται να γράψει ιστορία στα VMA. Η Doja Cat διεκδικεί πέντε βραβεία στη φετινή διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του βραβείο για το Βίντεο της χρονιάς με τη συνεργασία της με τη SZA στο «Kiss Me More». Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των MTV Video Music Awards που ο παρουσιαστής της τελετής απονομής είναι υποψήφιος για το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης.

Η Miley Cyrus, η οικοδέσποινα των βραβείων το 2015, και η Katy Perry, η οικοδέσποινα το 2017, είχαν κερδίσει στο παρελθόν το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς (για το «Wrecking Ball» και το «Firework» αντίστοιχα), αλλά δεν ήταν υποψήφιες στη συγκεκριμένη κατηγορίες τις χρονιές που παρουσίασαν τα MTV Video Music Awards.

Η Doja Cat είναι ο πέμπτος οικοδεσπότης των MTV Video Music Awards που έχει κατακτήσει το No. 1 του Billboard Hot 100, μετά την Bette Midler, η οποία ήταν συμπαρουσιάστρια των πρώτων MTV VMA το 1984, τον Sean «Diddy» Combs (2005), τη Miley Cyrus (2015) και την Katy Perry (2017).

Ο Jamie Foxx, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης του σόου το 2001, βρέθηκε στη συνέχεια στην κορυφή του Hot 100 ως συμμετέχων καλλιτέχνης στο «Slow Jamz» του Twista, στο οποίο εμφανίστηκαν επίσης ο Kanye West, αλλά και στο «Gold Digger» του West.

Η Doja Cat είναι η τρίτη έγχρωμη γυναίκα που θα παρουσιάσει ή θα συμπαρουσιάσει τα MTV Video Music Awards. Η «Downtown» Julie Brown, μια από τις πρώτες DJs του MTV, ήταν συμπαρουσιάστρια των βραβείων το 1986-87. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Keke Palmer ήταν οικοδέσποινα της περσινής τελετής απονομής.

Επίσης αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που τα MTV Video Music Awards θα έχουν οικοδεσπότη, καθώς τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται πολλές εκδηλώσεις μουσικών βραβείων να πραγματοποιούνται χωρίς παρουσιαστή.

Η Doja Cat ερμήνευσε ένα mash-up του «Say So» και του «Like That» στα περσινά MTV VMA και κέρδισε το πρώτο της βραβείο στη διοργάνωση στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη.

Φέτος είναι υποψήφια για πέντε βραβεία: Για τον Καλλιτέχνης της Χρονιάς, το Βίντεο της Χρονιάς και την Καλύτερη Συνεργασία για το «Kiss Me More» με τη SZA και για την Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τα καλύτερα Οπτικά Εφέ για το «Best Friend», την επιτυχία της Saweetie στην οποία συμμετέχει.

Η Doja Cat δεν θα παρουσιάσει μόνο τη βραδιά των MTV Video Music Awards, τα οποία θα λάβουν χώρα στο «Barclays Center» του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, αλλά και θα τραγουδήσει ζωντανά στη σκηνή των βραβείων.

Στην τελετή απονομής θα εμφανιστούν επίσης οι Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lorde, Foo Fighters, Twenty One Pilots, Kacey Musgraves, Machine Gun Kelly και Chlöe.