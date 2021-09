Η Doja Cat ορκίζεται να γίνει «προσεχτική» με τις συνεργασίες της

«Πολλές συνεργασίες κυκλοφορούν χωρίς λόγο».

Η Doja Cat ορκίστηκε να γίνει πιο «επιλεκτική» όσον αφορά τις συνεργασίες της.

η 25χρονη ράπερ και τραγουδίστρια ένωσε πρόσφατα τις δυνάμεις της με ονόματα όπως η Ariana Grande, ο The Weeknd και η SZA, αλλά παραδέχτηκε ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές «συνεργασίες και remixes» χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

«Προσπαθώ να είμαι πιο προσεκτική σχετικά με τις συνεργασίες μου. Και χωρίς να θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο άλμπουμ μου δεν είναι απίστευτοι. Είναι οι τέλειες συμμετοχές άλμπουμ μου», είπε στο «Extra».

«Αλλά θέλω να είμαι πιο επιλεκτική σε αυτό που κάνω γιατί νιώθω ότι κυκλοφορούν πολλές συνεργασίες και νιώθω ότι απλά συμμετέχουν ο ένας στα τραγούδια του άλλου για χάρη της συμμετοχής τους στα τραγούδια», συνέχισε.

«Και θέλω να είμαι πολύ προσεχτική σε αυτό. Μερικές φορές είναι πάρα πολλές οι συνεργασίες και τα remixes», τόνισε.

Πρόσφατα η Nicki Minaj αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στο τραγούδι «Get Into it (Yuh)» από το άλμπουμ «Planet Her» της Doja Cat, παρότι είχαν συνεργαστεί προηγουμένως με επιτυχία στο remix του «Say So», το οποίο χάρισε και στις δύο το πρώτο τους No. 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 38χρονη ράπερ ανέφερε ότι δεν πίστευε ότι «θα μπορούσε να προσφέρει κάτι» στο τραγούδι, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καθόλου άμεση επαφή με την Doja Cat για τη συνεργασία, σε αντίθεση με τη συμμετοχή της στο remix του τραγουδιού «Whole Lotta Money» της BIA.

Η Doja Cat κέρδισε στα πρόσφατα MTV Video Music Awards 2021, τα οποία παρουσίασε, το βραβείο της Καλύτερης Συνεργασίας με το τραγούδι της «Kiss Me More» στο οποίο συνάντησε τη SZA, ενώ η συμμετοχή της στο τραγούδι «Best Friend» της Sawetiie έλαβε το βραβείο της Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.