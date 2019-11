Η Doja Cat παρουσιάζει το καινούργιο άλμπουμ «Hot Pink»

Με το «Hot Pink» η Doja Cat αποδεικνύει πως θα απασχολήσει τη μουσική σκηνή.

H Doja Cat κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «Hot Pink», από την Panik Records και τη Sony Music.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς της, η ράπερ από το Λος Άντζελες παρουσιάζει το music video για το τραγούδι «Cyber Sex».

To «Hot Pink» είναι η συνέχεια του debut album της καλλιτέχνιδας, «Amala», που κυκλοφόρησε το 2018 και σε deluxe έκδοση νωρίτερα το 2019.

Ο νέος δίσκος συμπεριλαμβάνει συμμετοχές από τον Tyga, τον Smino και τον Gucci Mane καθώς και παραγωγές από τους Ben Billions, Yeti Beats, Salaam Remi, P2J, AriPensmith, Blaq Tuxedo, Doja Cat και άλλους.

Από το άλμπουμ έχουν ήδη ξεχωρίσει τα singles «Juicy» με τη συμμετοχή του Tyga, «Bottom Bitch» και «Rules». Συνδυαστικά όλα τα τραγούδια έχουν ήδη συγκεντρώσει πάνω από 175 εκατομμύρια streams και video views παγκοσμίως.

Το καλοκαίρι η Doja Cat έριξε έκανε θραύση με την κυκλοφορία του «Juicy» με τη συμμετοχή του Tyga.

Το πολύχρωμο και παιχνιδιάρικο βίντεο του τραγουδιού έχει πάνω από 43 εκατομμύρια views στο YouTube και μάζεψε θετικές κριτικές για τα μηνύματα που περνάει σχετικά με τη διαφορετικότητα των ανθρώπινων σωμάτων.

Το track μπήκε στη λίστα του «ELLE» με τα καλύτερα τραγούδια για το 2019, με το περιοδικό να εξηγεί ότι «είναι 3 λεπτά καθαρής μαγείας…».

Η πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια έδωσε ένα performance του τραγουδιού γεμάτο ενέργεια στο «A Colors Show».

H Doja Cat πρόσφατα επιλέχτηκε από το iHeart Radio ως μία «On The Verge» καλλιτέχνιδα και το single συνεχίζει να σκαρφαλώνει στα urban radio charts και αυτή τη στιγμή είναι στο Νο. 19.

Με την κυκλοφορία του «Hot Pink» η Doja Cat αποδεικνύει πως έχει την ικανότητα να δημιουργεί επιτυχίες με το δικό της τρόπο, με τον οποίο θα απασχολήσει τη μουσική σκηνή.

Το tracklist του «Hot Pink»

1. Cyber Sex

2. Won’t Bite (feat. Smino)

3. Rules

4. Bottom Bitch

5. Say So

6. Like That (feat. Gucci Mane)

7. Talk Dirty

8. Addiction

9. Streets

10. Shine

11. Better Than Me

12. Juicy (με τον Tyga)