Η Doja Cat σώζει μία γάτα από τους εξωγήινους στο video του «Get Into It (Yuh)»

Η Doja Cat αναμετριέται με εξωγήινους για να σώσει το γατάκι της.

Η Doja Cat «ταξιδεύει» στο διάστημα στο επίσημο μουσικό βίντεο για το «Get Into it (Yuh)».

Το «Get Into It» συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ της Doja Cat, με τίτλο «Planet Her», το οποίο κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music τον Ιούλιο του 2021 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200, ενώ έφτασε στην κορυφή του chart για τα Top R&B Albums.

Στο «Get Into it (Yuh)», ίσως το τραγούδι του «Planet Her» που διαθέτει τις περισσότερες hip-hop επιρροές από το υπόλοιπο άλμπουμ, η Doja Cat δανείζεται στοιχεία από τη Nicki Minaj και γιορτάζει όσα έχει επιτύχει στη διαδρομή της μέχρι στιγμής, ενώ αναφέρεται επίσης σε πρόκειται να έρθουν στο μέλλον.

Στο τελευταίο κουπλέ και στο outro αυτού του τραγουδιού, η Doja Cat χρησιμοποιεί το ίδιο flow και τον ίδιο τόνο της Nicki Minaj από το single της «Massive Attack», εκφράζοντας τελικά την αγάπη της στο ξεκάθαρο μονοπάτι που χάραξε η Nicki για εκείνη.

Παραδόξως, η Doja Cat αποκάλυψε ότι ζήτησε από την ίδια τη Nicki Minaj να συμμετάσχει στο «Get Into It (Yuh)», όμως η «βασίλισσα» της hip-hop αρνήθηκε λόγω της περίπλοκης διαδικασίας και του γεγονότος ότι δεν πίστευε πως δεν θα μπορούσε να προσθέσει το άγγιγμά της στο τραγούδι.

Στο μουσικό βίντεο για το «Get Into it (Yuh)», σε σκηνοθεσία του Mike Diva (Lil Nas X, Run the Jewels) και παραγωγή του Lord Danger, η Doja Cat εμφανίζεται ως κυβερνήτρια ενός διαστημόπλοιου που λαμβάνει ένα απειλητικό μήνυμα από μία ετερογενή ομάδα εξωγήινων, η οποία κρατά όμηρο μία γάτα ονόματι Starscream.

Η Doja Cat και το πλήρωμά της ξεκινούν μία διαγαλαξιακή αποστολή για να σώσουν τη γάτα, ενώ στην τελική αναμέτρηση με τους εξωγήινους, εκτρέπει τις ακτίνες λέιζερ με την απόλυτη δύναμη του twerking.

Η Doja Cat διανύει μία εξαιρετική φάση. Κέρδισε τρία βραβεία στα American Music Awards 2021 τον Νοέμβριο, για την Αγαπημένη Soul / R&B Καλλιτέχνιδα, το Αγαπημένο Soul / R&B Άλμπουμ με το «Planet Her» και τη Συνεργασία της Χρονιάς για το «Kiss Me More» με τη SZA, ενώ παρέλαβε το βραβείο «Powerhouse Award» στην εκδήλωση «Women in Music» του Billboard.

Επίσης διαθέτει οκτώ υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy 2022, μεταξύ των οποίων από μία υποψηφιότητα στις κορυφαίες κατηγορίες της διοργάνωσης για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Kiss Me More» και το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Planet Her».