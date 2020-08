Η Doja Cat κυκλοφορεί επίσημα το «Freak»

Το «Freak» είναι πλέον διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες ενώ η Doja Cat ετοιμάζει μια «νέα έκπληξη».

Η Doja Cat κυκλοφορεί επίσημα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες το single «Freak».

Η νεαρή ράπερ και τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει το «Freak» το Νοέμβριο του 2018 στην πλατφόρμα του SoundCloud, όπου ήταν αποκλειστικά διαθέσιμο μέχρι σήμερα.

Τον τελευταίο καιρό το τραγούδι έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στο TikTok, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια videos.

Η ραγδαία άνοδος του «Freak» στις προτιμήσεις του κοινού δεν άφησε άλλη επιλογή στην Doja Cat να ανεβάσει το τραγούδι στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής και τις υπηρεσίες streaming.

Η 24χρονη Αμερικανίδα, η οποία αποκάλυψε πρόσφατα ότι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, σχολίασε ότι κυκλοφόρησε επίσημα το «Freak» για να δώσει στους θαυμαστές της ένα τραγούδι να ακούνε ενώ εκείνη ετοιμάζει μια «νέα έκπληξη».

Το «Freak» χρησιμοποιεί samples από το κλασικό τραγούδι «Put Your Head On My Shoulder» του Paul Anka από το 1959.

Η old school αίσθηση που διαπερνά το «Freak» συνδυάζεται με αθυρόστομους στίχους και το αποτέλεσμα δίνει στον αέρα ένα μοντέρνο χαρακτήρα, αποδεικνύοντας τη μοναδική ικανότητα της Doja Cat να αναμειγνύει ετερόκλητα στοιχεία.

Το «Freak» διαδέχεται για την Doja Cat μια συνεργασία κορυφής με τη Nicki Minaj για το remix του τραγουδιού «Say So», το οποίο χάρισε στις δύο καλλιτέχνιδες το πρώτο τους No. 1 στο chart του Billboard 100.