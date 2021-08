Η Doja Cat εξομολογείται στη Missy Elliott ότι θέλει να γίνει «καλύτερη» ράπερ

«Είναι πιο δύσκολο για μένα να κάνω rap», παραδέχεται η Doja Cat.

Η Doja Cat μιλά στη Missy Elliott στο νέου τεύχος του περιοδικού «Interview» και εξομολογείται ότι θα μπορούσε να δουλέψει περισσότερο την τέχνη της για να γίνει καλύτερη ράπερ.

Είναι η γυναίκα που αυτή στιγμή διαθέτει τρεις επιτυχίες στο Top 20 του Billboard Hot 100: Το «Kiss Me More» με τη συμμετοχή της SZA (Νο. 5), το «You Right» με τον The Weeknd (Νο. 17) και το «Need To Know» (Νο. 20).

Το τρίτο άλμπουμ της, «Planet Her», παραμένει στο Top 5 του Billboard 200 μετά το ντεμπούτο του στο Νο. 2 του chart τον περασμένο μήνα και έχει στείλει πολλά τραγούδια στην κορυφή των charts Rap Streaming Songs, R&B/Hip-Hop Streaming Songs, Rhythmic Airplay και άλλων.

Επίσης η Doja Cat κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη σε διοργανώσεις όπως τα American Music Awards, iHeartRadio Music Awards και MTV Video Music Awards, ενώ προτάθηκε για τρία βραβεία Grammy.

Παρ’ όλα θέλει να βελτιωθεί, επειδή η καριέρα της δεν είναι για εκείνη ένα παιχνίδι αριθμών.

Η Doja Cat είπε στη Missy Elliot ότι «περίπου το 98% του χρόνου προσπαθώ απλώς να διασκεδάσω» όταν δημιουργεί τραγούδια που αποδεικνύονται επιτυχίες με διάρκεια.

Ωστόσο η 25χρονη MC δεν ανησυχεί τόσο για τα στατιστικά της όσο για την τέχνη της.

«Όσον αφορά το rap, θα μπορούσα να είμαι καλύτερη. Νομίζω ότι όλοι αισθάνονται έτσι με τη δική τους τέχνη, με όλους τους τρόπους. Αλλά βλέπω όλους αυτούς τους απίστευτα ταλαντούχους rappers γύρω μου και σκέφτομαι: “Ναι, κάνω pop, αλλά πρέπει να επικεντρωθώ στην πένα μου τώρα περισσότερο από ποτέ”», παραδέχθηκε.

«Είμαι καλή, και μπορώ να είμαι αστεία και γοητευτική, και μπορώ να βγάζω μικρές ατάκες εδώ κι εκεί, αλλά πρέπει να μιλάω περισσότερο για τη ζωή μου και για το τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Ενώ πραγματοποιεί συνεχείς συνομιλίες με τους θαυμαστές της από την κρεβατοκάμαρά της μέσω του Instagram, υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό φαίνεται μέσα από την οθόνη. Και ακόμα προσπαθεί να καταλάβει αν θέλει να μοιραστεί αυτά τα κομμάτια του εαυτού της μέσα από τους στίχους της.

«Ναι, υπάρχουν προσωπικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου για τα οποία δεν μιλάω στη μουσική μου. Επίσης, δεν με νοιάζει. Πάντα ένιωθα ότι νοιάζεσαι για τους χορευτές, και νοιάζεσαι για τους ήχους, και ότι δεν κάνεις τον κόσμο να βαριέται μέχρι θανάτου με την προσωπική σου ζωή, ή ό,τι συμβαίνει στο μυαλό σου», είπε.

«Μερικές φορές οι rappers μπορούν να το κάνουν αυτό. Μιλάνε για το γεγονός ότι είναι άρρωστοι και κουρασμένοι. Μετά από λίγο γίνεται βαρετό», υποστήριξε.

Η Missy Elliott συμφώνησε, αναφέροντας ότι το τέταρτο άλμπουμ της, το «Under Construction» του 2002, ήταν το σημείο καμπής για να αρχίσει να κάνει κάτι περισσότερο από μουσική «που είναι απλά διασκεδαστική».

Η επιτυχία του «Say So» αποδεικνύει τέλεια την ευελιξία της Doja Cat ως ράπερ και τραγουδίστρια, ωστόσο αφιερώνει χρόνο για να ασχοληθεί πραγματικά και το βελτιώσει τις ικανότητές της στο rapping.

«Είναι πιο δύσκολο για μένα να κάνω rap. Μερικές φορές δεν μπορώ να σκεφτώ τι να γράψω, επειδή δεν θέλω να γράψω κάτι χαζό», δήλωσε.

«Μερικές φορές γράφω κάτι και σκέφτομαι: “Γιατί να το πω αυτό;”. Τότε θα ξαναρχίσω και τελικά θα τα παρατήσω. Αλλά όταν το κάνω σωστά, είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», συνέχισε.