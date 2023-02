Doja Cat: Η επιστροφή στη rap και η «αρρενωπή κατεύθυνση» του νέου άλμπουμ της

Η Doja Cat είναι έτοιμη να αποδείξει την αξία της στη rap και στην R&B μουσική.

Η Doja Cat αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ φέτος και αφήνει να εννοηθεί ότι θα περιέχει περισσότερα rap τραγούδια.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με το Variety, η Doja Cat παραδέχτηκε ότι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι καλλιτέχνιδα της pop εξαιτίας τραγουδιών όπως το «Kiss Me More» και το «Say So». Γι’ αυτό και πιστεύει ότι το τραγούδι της «Vegas» για το soundtrack της ταινίας «Elvis» είναι μία από τις «μεγαλύτερες εμπειρίες» που έχει ζήσει.

«Όλοι γνωρίζουν το “Hound Dog” (του Elvis Presley), αλλά μπόρεσα να του δώσω τη δική μου πινελιά. Μπήκα μέσα και είπα: “Επιτέλους, μπορώ να ραπάρω ξανά”», ανέφερε.

«Πολλοί άνθρωποι με απαξιώνουν, οπότε είναι ωραίο να τους απαντάω με ένα σπουδαίο rap τραγούδι», πρόσθεσε.

Η Doja Cat αντιλαμβάνεται ότι η χρήση hooks εμπνευσμένων από την pop μουσική της έδωσε την ευκαιρία να σημειώσει επιτυχία, αλλά είναι έτοιμη να αποδείξει την αξία της στη rap και στην R&B μουσική.

«Ξέρω ότι έχω κάνει πολλά ροζ και απαλά πράγματα, πολλά pop και glittery ακούσματα, αλλά στο επόμενο άλμπουμ, πηγαίνω σε μια πιο αρρενωπή κατεύθυνση», αποκάλυψε για το νέο άλμπουμ της, το οποίο θα είναι ένας «συνδυασμός hip-hop με λίγο R&B».

Υπάρχει και ένα άλλο είδος με το οποίο φλερτάρει η Doja Cat: «Θέλω να εξερευνήσω το punk. Αλλά όχι το pop-punk. Θέλω να εξερευνήσω περισσότερο ένα ακατέργαστο, αφιλτράριστο, σκληροπυρηνικό punk είδος», δήλωσε.

Ενώ σχολίασε ότι δημιουργεί punk τραγούδια «για την προσωπική διασκέδασή της», η Doja Cat δεν είναι σίγουρη ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο μελλοντικό άλμπουμ της. Σύμφωνα με την ίδια, το punk και η rap «δεν ταιριάζουν μεταξύ τους».

Παρόλο που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της, η Doja Cat δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει περιοδεία για την προώθησή του.

«Θέλω να σιγουρευτώ ότι όλα όσα κάνω αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ηχογράφηση έχουν οριστικοποιηθεί πριν πάρω οποιαδήποτε απόφαση», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στο Variety, η Doja Cat μίλησε για την αγάπη της να αντιπαρατίθεται με τα διαδικτυακά trolls.

«Πρέπει να απαντώ», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ καλή στο να χειρίζεται» τα trolls επειδή μεγάλωσε με αυτή τη διαδικτυακή κουλτούρα. «Ευχαρίστως θα συμμετάσχω, με όλες τις δυνάμεις μου. Είναι διασκεδαστικό για εμένα».

Το τελευταίο άλμπουμ της Doja Cat ήταν το δύο φορές πλατινένιο «Planet Her» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021 και περιείχε επιτυχίες όπως το βραβευμένο με Grammy και πέντε φορές πλατινένιο «Kiss Me More» με τη SZA, το δύο φορές πλατινένιο «You Right» με τον The Weeknd και το τρεις φορές πλατινένιο «Woman».

Στην Ελλάδα το «Woman» έχει γίνει πλατινένιο, ενώ το «Kiss Me More» και το «You Right» έχουν γίνει χρυσά.

