Η Doja Cat εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι και ξύρισε τα φρύδια της ζωντανά στο Instagram

Η Doja Cat εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής μετάδοσης στο Instagram και στη συνέχεια ξύρισε τα φρύδια της.

Η τραγουδίστρια του «Kiss Me More» παρουσίασε στους followers της το νέο look της και εξήγησε ότι «ποτέ δεν της άρεσε» να έχει μαλλιά και τελικά αποφάσισε να τα ξυρίσει όλα.

Στη συνέχεια, η 26χρονη τραγουδίστρια και ράπερ προχώρησε ένα βήμα παρακάτω με τη μεταμόρφωσή της αρπάζοντας ένα ξυράφι για να ξυρίσει και τα φρύδια της.

Στα μισά της διαδικασίας, η Doja Cat είπε στους θαυμαστές της που την παρακολουθούσαν: «Ο μακιγιέρ μου μόλις μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: “Ξυρίζεις τα φρύδια σου; Έρχομαι εκεί… Θα το κάνω”».

Η Doja Cat δεν φάνηκε να έχει μετανιώσει για την απόφασή της, καθώς είπε στους θαυμαστές της ότι είχε «εμμονή» με το νέο της look και ότι «της αρέσει πολύ» η εμφάνισή της.

«Απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου πήρε τόσο καιρό για να πω: “Ξύρισε το κεφάλι σου γαμώτο”», σχολίασε.

«Νιώθω ότι έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε ποτέ να έχω μαλλιά. Δεν μου αρέσει να έχω μαλλιά. Ποτέ δεν μου άρεσε να έχω μαλλιά. Δεν μπορώ να σας πω ούτε μία φορά, από την αρχή της ζωής μου, ότι είπα κάποτε: “Είναι ωραία”», συνέχισε.

«Απλά δεν μου αρέσει να έχω μαλλιά», τόνισε.

Doja Cat explaining why she decided to cut her hair down pic.twitter.com/W3EKawjUiU

— The Kittens Room (@TheKittensRoom) August 5, 2022