Η Doja Cat διαβεβαιώνει ότι είναι καλά αφού ξύρισε τα μαλλιά και τα φρύδια της: «Είμαι πλούσια, είμαι καλά»

Η Doja Cat απάντησε στους θαυμαστές της που ανησυχήσαν με την απόφασή της να αλλάξει δραματικά την εικόνα της και να ξυρίσει τα μαλλιά και τα φρύδια της.

Σε μια πρόσφατη ζωντανή μετάδοση στο Instagram, η 26χρονη ράπερ και τραγουδίστρια είπε στους θεατές ότι η πρόσφατη αύξηση της αρνητικότητας στο διαδίκτυο σχετικά με το γεγονός ότι ξύρισε το κεφάλι και τα φρύδια της δεν την ενοχλεί, αλλά σίγουρα την ενοχλεί ο κόσμος που εικάζει ότι εξαιτίας της νέας εμφάνισής της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με την ψυχική υγεία της.

Η Doja αποκάλυψε για πρώτη φορά το νέο look της σε μια ζωντανή μετάδοση στο Instagram την Πέμπτη 4 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της οποίας ξύρισε τα φρύδια της μπροστά στην κάμερα, ενώ περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι την παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο.

Από τότε, έχει δημοσιεύσει πολλές selfie φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με τα φρύδια της βαμμένα σε διαφορετικά χρώματα, αλλά η νέα εμφάνισή της δεν αρέσει σε όλους.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν την ενόχληση τους με την ανανεωμένη εικόνα της Doja Cat, ενώ άλλοι έκαναν συγκρίσεις μεταξύ της ράπερ και της Britney Spears, η οποία ξύρισε τα μαλλιά της το 2007 πριν τεθεί υπό κηδεμονία, εκφράζοντας την ανησυχία τους για εκείνη.

«Είμαι πλούσια, είμαι καλά», είπε η Doja Cat, απευθυνόμενη κυρίως στους ανθρώπους που ανησυχούν για εκείνη.

«Όλο αυτό το “είσαι καλά, βασίλισσα;” με κάνει να θέλω να ξεριζώσω τα – καλά, υποθέτω τα μαλλιά που μου έχουν απομείνει. Με κάνει να θέλω να ξεριζώσω τις ηβικές τρίχες μου. Το μισώ εντελώς», πρόσθεσε.

Η Doja Cat εξήγησε πρόσφατα ότι ξύρισε το κεφάλι της επειδή ούτως ή άλλως σπάνια έδειχνε τα φυσικά μαλλιά της και επισήμανε ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της φορώντας περούκες.

«Ο κόσμος νομίζει ότι, για κάποιο λόγο, δεν είμαι, σαν, καλά επειδή δεν έχω τρίχες στο πρόσωπό μου ή στο κεφάλι μου», είπε επίσης στη ζωντανή μετάδοσή της στο Instagram.

«Είναι απλά τρελός ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Όταν ξύρισα το κεφάλι μου, ένιωσα πολύ καλά γιατί ξέρω ότι όλοι όσοι με συμπαθούσαν πριν ξυρίσω το κεφάλι μου και δεν με συμπαθούν τώρα, δεν άξιζαν ποτέ», τόνισε.

«Τίποτα δεν άλλαξε, απλώς δεν έχω μαλλιά. Αλλά τώρα που είμαι φαλακρή και τα φρύδια μου φαίνονται φοβερά, ο κόσμος λέει: “Τι; Δεν μου αρέσεις”. Και εγώ λέω: “Ωραία. Φύγε από εδώ”», πρόσθεσε η Doja Cat.

