Η Doja Cat χαρακτηρίζει «αρπαχτές» τις προηγούμενες δουλειές της – Ο τίτλος του νέου άλμπουμ της

Το τέταρτο άλμπουμ της Doja Cat αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Φαίνεται ότι η Doja Cat είναι έτοιμη να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, αλλά όχι πριν κάψει τις γέφυρες με το παρελθόν της.

Λίγα λεπτά πριν αποκαλύψει τον νέο τίτλο του νέου άλμπουμ της, η Doja Cat εξέφρασε στο Twitter το βράδυ της Τρίτης 9 Μαΐου την απέχθειά της για τις πολύ επιτυχημένες προηγούμενες δύο δισκογραφικές δουλειές της, τα διπλά πλατινένια «Planet Her» (2021) και «Hot Pink» (2019).

«Το “Planet Her” και το “Hot Pink” ήταν αρπαχτές για χρήμα και εσείς την πατήσατε», έγραψε η Doja Cat.

«Τώρα μπορώ να πάω να εξαφανιστώ κάπου και να ακουμπήσω το γρασίδι με τους αγαπημένους μου σε ένα νησί, ενώ εσείς κλαίτε για τη μέτρια pop», συνέχισε.

Και τα δύο προηγούμενα άλμπουμ εμφανίστηκαν στο Top 10 του Billboard 200. Το «Hot Pink» έφτασε στο No. 9 του chart ενώ το «Planet Her» ανέβηκε έως το No. 2 της κατάταξης.

Ακριβώς επτά λεπτά αργότερα, η Doja Cat ανάρτησε άλλο ένα μήνυμα στο Twitter, αυτή τη φορά, για να ανακοινώσει τον τίτλο του πολυαναμενόμενου τέταρτου άλμπουμ της.

Το άλμπουμ είχε προηγουμένως λάβει τον προσωρινό τίτλο «Hellmouth», όπως είχε αναφέρει η Doja Cat μέσω του Twitter νωρίτερα φέτος.

«Δεν ονομάζεται “hEllMoUth”, ονομάζεται “First Of All” και ναι, ανακοινώνω τον τίτλο του άλμπουμ αυτή τη στιγμή», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Doja Cat απολαμβάνει χωρίς ενοχές να παραπλανά τους θαυμαστές της σχετικά με την κατεύθυνση του επόμενου άλμπουμ της.

Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξή της ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της θα είναι εμπνευσμένη από τη γερμανική rave μουσική της δεκαετίας του 1990.

Αφού δημοσιεύθηκε η συνέντευξη, ωστόσο, έγραψε στο Twitter: «Δεν κάνω ένα άλμπουμ για τη γερμανική rave κουλτούρα, παιδιά, έκανα πλάκα στο περιοδικό που μου πήρε συνέντευξη γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, ανάρτησε μία σειρά από αντικρουόμενα tweets υποστηρίζοντας ότι το άλμπουμ θα κινείται από rap μέχρι R&B και από rock μέχρι πειραματική jazz. Έτσι, όσον αφορά τις ανακοινώσεις της σχετικά με το νέο άλμπουμ της, είναι καλύτερο να τις αντιμετωπίζετε με αρκετή επιφύλαξη.

Και παρόλο που η Doja Cat δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη εκτίμηση για την προηγούμενη δουλειά της, την Τρίτη βραβεύτηκε ως Pop Τραγουδοποιός Της Χρονιάς στα BMI Pop Awards για τα τραγούδια «Get Into It (Yuh)», «Woman», «Need To Know» και «You Right», τα οποία περιλαμβάνονται στο «Planet Her».

planet her and hot pink were cash-grabs and yall fell for it. now i can go disappear somewhere and touch grass with my loved ones on an island while yall weep for mediocre pop. — DOJA CAT (@DojaCat) May 9, 2023

its not called hEllMoUth either its called "First of All" and yes I'm announcing the album title right now. — DOJA CAT (@DojaCat) May 9, 2023