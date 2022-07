Η Doja Cat είναι «απογοητευμένη» που ο Noah Schnapp δημοσίευσε τα μηνύματά της για τον Joseph Quinn

Η Doja Cat είναι απογοητευμένη που ο Noah Schnapp δημοσίευσε στο διαδίκτυο τα προσωπικά μηνύματα που αντάλλαξαν.

Σε μία ανάρτηση που έκανε στο TikTok την Τετάρτη και πλέον έχει διαγραφεί, ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things» είπε στο κοινό ότι η Doja Cat είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον συμπρωταγωνιστή του Joseph Quinn, ο οποίος υποδύθηκε στην τέταρτη σεζόν της σειράς τον Eddie Munson.

Ο Noah Schnapp μοιράστηκε στο βίντεο του τα μηνύματα που αντάλλαξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Doja Cat να γράφει: «Noah μπορείς να πεις στον Joseph να με μου στείλει;» και να προσθέτει: «Περίμενε όχι. Έχει κοπέλα);».

Αφού ο Noah Schnapp ενθάρρυνε την Doja Cat να στείλει μήνυμα» στον Joseph Quinn, της έστειλε τον λογαριασμό του 29χρονου ηθοποιού στο Instagram.

Μετά την δημοσίευση της επίμαχης ανάρτησης, η Doja Cat ανέφερε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έκανε στο Instagram ότι «δεν αισθάνεται άνετα» με το γεγονός ότι ο Noah Schnapp δημοσιοποίησε τα προσωπικά μηνύματά τους.

«Ας προσπαθήσουμε να είμαστε ψύχραιμοι», ανέφερε η Doja Cat στο βίντεο. «Για να είμαστε δίκαιοι, είναι ένα παιδί. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, αλλά δεν είναι καν… δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από 21 ετών», είπε για τον ηθοποιό, ο οποίος είναι 17 ετών.

«Όταν είσαι τόσο νέος, κάνεις λάθη, κάνεις χαζά πράγματα. Προσπαθώ να είμαι εξαιρετικά δίκαιη. Κάνεις βλακείες, λες βλακείες, χαλάς τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Κάνεις λάθη. Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα για να ξέρεις να μην τα κάνεις στο μέλλον. Έκανα και εγώ τα δικά μου λάθη για να μην τα ξανακάνω», συνέχισε.

Το πρόβλημα για την Doja Cat ήταν το γεγονός ότι ο Noah Schnapp δημοσίευσε την ιδιωτική συνομιλία τους, μία κίνηση που ήταν, σύμφωνα με τα λόγια της, «τόσο απίστευτα κοινωνικά ασυνείδητη και τρελή».

«Είναι οριακά φίδι. Είναι νυφίτσα», είπε χαρακτηριστικά η 26χρονη ράπερ και τραγουδίστρια για τον πρωταγωνιστή του «Stranger Things».

Διατηρώντας την ψυχραιμία της και χαμογελώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης, η Doja Cat υποστήριξε ότι δεν πιστεύει ότι αυτή η μία πράξη «αποτυπώνει ολόκληρη την προσωπικότητά του», προσθέτοντας ότι ίσως ο ηθοποιός να μην είναι «εντελώς φίδι».

«Αλλά εγώ δεν τον αντιμετώπισα έτσι. Υπέθεσα ότι θα ήταν άνετος σχετικά με αυτό και πήγε και μοιράστηκε πληροφορίες που δεν αισθανόμουν άνετα να τις μοιραστεί», σχολίασε.

Honestly I can see where Doja Cat is coming from pic.twitter.com/cNJMqKQea5

