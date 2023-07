Οι Dogstar του Keanu Reeves επιστρέφουν με νέο τραγούδι και ανακοινώνουν άλμπουμ

Με νέο τραγούδι, άλμπουμ και περιοδεία επιστρέφει το συγκρότημα του Keanu Reeves.

Οι Dogstar, το grunge συγκρότημα του Keanu Reeves από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000, θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από δύο δεκαετίες.

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά τους μετά από 23 χρόνια θα έχει τον τίτλο «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees» και θα κυκλοφορήσσει στις 6 Οκτωβρίου από τη δισκογραφική εταιρείας του συγκροτήματος, Dillon Street Records, με τη διανομή της ADA.

Το συγκρότημα υπέγραψε επίσης μια νέα συμφωνία management με την Q Prime.

Το πρώτο single του άλμπουμ είναι το «Everything Turns Around», το οποίο κυκλοφορεί μαζί με το δικό του music video.

«Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τραγούδι για να επανασυστήσουμε τους Dogstar από το “Everything Turns Around” και ελπίζουμε όλοι να το αγαπήσουν όσο και εμείς», δήλωσε το συγκρότημα για το τραγούδι.

«Είναι πιασάρικο και pop, έχει ένα ρεφρέν που ροκάρει, μια γέφυρα με indie ευαισθησία και ολοκληρώνεται με στίχους που αφηγούνται μια ειλικρινή αλλά και ενθαρρυντική ιστορία», πρόσθεσαν οι Dogstar.

«Είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε να παίζουμε ζωντανά και ανυπομονούμε να το βγάλουμε στο δρόμο», ανέφερε.

Αυτό το καλοκαίρι, οι Dogstar θα ταξιδέψουν με τη headline περιοδεία τους «Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees» σε 25 και πλέον πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Dogstar θα ξεκινήσουν την περιοδεία τους στις 11 Αυγούστου από το Phoenix της Αριζόνα και θα ακολουθήσουν συναυλίες στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, το Salt Lake City και το Ντένβερ μέχρι το τέλος του μήνα.

Στη συνέχεια θα μεταφέρουν το live show τους στο εξωτερικό για τρεις συναυλίες στην Ιαπωνία στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Οι Dogstar θα συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους στη Βόρεια Αμερική τον Δεκέμβριο, κάνοντας εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Σικάγο, το Τορόντο, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, η Φιλαδέλφεια, η Ουάσινγκτον και η Ατλάντα, πριν ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στις 20 Δεκεμβρίου στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Για την επερχόμενη περιοδεία τους, οι Dogstar συμπλήρωσαν: «Όταν δημιουργούσαμε αυτόν τον δίσκο, ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι με την ιδέα να τον παρουσιάσουμε ζωντανά, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε επιτέλους την περιοδεία “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees” και που σύντομα θα παίξουμε για τους θαυμαστές μας σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία».

Το βράδυ της Τρίτης 18 Ιουλίου, οι Dogstar κατέλαβαν το Sunset Strip του Λος Άντζελες με μια ζεστή αλλά και γεμάτη ενέργεια συναυλία στο εμβληματικό Roxy Theatre για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του νέου single τους και την ανακοίνωση του άλμπουμ.

Η συναυλία έγινε sold out μέσα σε λίγα λεπτά μόλις ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών της εμφάνισής τους, οι τυχεροί θαυμαστές πήραν μια γεύση από τη νέα μουσική του και το live show τους.

Οι Dogstar πραγματοποίησαν την πρώτη τους συναυλία μετά από ένα διάλειμμα δύο δεκαετιών στις 27 Μαΐου στο φεστιβάλ BottleRock στη Napa Valley της Καλιφόρνιας. Ο Keanu Reeves και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος παρουσίασαν τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, συμπεριλαμβανομένου του «Glimmer».

Οι Dogstar αποτελούνται από τον Bret Domrose στην κιθάρα και στο τραγούδι, τον Rob Mailhouse στα ντραμς και τον Keanu Reeves στο μπάσο.