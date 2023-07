Δώδεκα χρόνια χωρίς την Amy Winehouse – Το προφητικό κύκνειο άσμα του «Back To Black»

Η Amy Winehouse, το κορίτσι – θαύμα με τη μαγική φωνή, έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η Amy Winehouse παραμένει μία από τις αυθεντικές φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής και μία από τις πιο τέλειες τραγουδίστριας της soul στη γενιά της, μολονότι έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από τον αδόκητο θάνατό της που σκόρπισε ανείπωτη θλίψη, στις 23 Ιουλίου 2011.

Το φωτεινότατο άστρο της θάμπωσε τους πάντες και τους ανάγκασε να υποκλιθούν στη λάμψη του.

Ο τεράστιος και ανεπανάληπτος μύθος που δημιούργησε και άφησε πίσω της η Amy Winehouse στα 27 χρόνια της σύντομης ζωής της, δεν είναι δυνατό να λησμονηθεί.

Η Amy Winehouse γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Σεπτεμβρίου 1983. Ήταν ένα παιδί θαύμα, ένα μυστήριο από τα πρώτα της χρόνια.

Αλλά η πρώτη της ανάσα δεν ήταν εύκολη. Η οικογενειακή ζωή της Amy ήταν δύσκολη και αυτό την επηρέασε βαθιά. Μεγάλωσε με χωρισμένους γονείς και αυτή η αλλαγή επηρέασε έντονα την ψυχολογία και τον τρόπο σκέψης της.

Αυτές οι αντιξοότητες, όμως, την έκαναν πιο αποφασισμένη και ανθεκτική και άνοιξαν το δρόμο για να εκδηλωθεί η εκρηκτική προσωπικότητά της μέσα από τη μουσική της.

Με μοναδικό τρόπο, συνδύαζε παλιά και νέα ακούσματα για να δημιουργήσει έναν φρέσκο, συναρπαστικό και ανατρεπτικό ήχο που κατάφερνε να συγκινήσει το κοινό.

Πρόλαβε να κυκλοφορήσει μόνο δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ, με το δεύτερο να προκαλεί ένα πρωτοφανές παραλήρημα διεθνών διαστάσεων. Η προσφορά της Amy Winehouse παραμένει ανεξίτηλη και για τον λόγο αυτό παραμένει αμείωτος ο θαυμασμός για εκείνη και την ακαταμάχητη και αξιοθαύμαστη φωνή της στην οποία δεν αντιστάθηκε κανείς.

Η φωνή της Amy Winehouse ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη. Επηρεασμένη από την jazz, τη soul και την R&B, ήταν κάτι παραπάνω από σπάνια.

Από τις πρώτες νότες, η Amy Winehouse μπορούσε να ενώνει τα συναισθήματά της με τη μουσική της, προσδίδοντας ένταση και ψυχική ειλικρίνεια σε κάθε τραγούδι. Οι στίχοι της ήταν ειλικρινείς, αντικατοπτρίζοντας συχνά τις προσωπικές μάχες της και πρόσφεραν μια ειλικρινή ματιά στην ψυχή της.

Η Amy Winehouse είχε την τάση να δημιουργεί σύγχρονες ιστορίες που ακούγονταν σαν να ήταν προϊόντα μίας περασμένης εποχής. Παρ’ όλα αυτά, όταν έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο της με το άλμπουμ «Frank», το 2003 σε ηλικία 20 ετών, ήταν παγιδευμένη στα jazz clubs της δεκαετίας του 1950.

Το κύκνειο άσμα της με το θεσπέσιο «Back To Black» (2006) ακολούθησε τις μεγαλειώδεις τεχνικές παραγωγής που χρησιμοποίησε ο Phil Spector, ο λαμπερός παραγωγός της Motown Records.

Το άνοιγμα του δίσκου, με το «Rehab», έφερε θύμησες από τη μουσική του Ray Charles και του Donny Hathaway, έχοντας και επιρροές από τις The Supremes, τους The Temptations, την Aretha Franklin και από τις Martha & the Vandellas να αφθονούν.

Μολονότι κάτω από την επιφάνεια του «Back to Black» κρύβονταν πιο σύγχρονες υφές, οι οποίες άνθισαν πλήρως στην ερμηνεία του «You Know I’m No Good», υπήρξε μία σκόπιμη έως έντεχνη απόπειρα των παραγωγών Mark Ronson και Salaam Remi να κρατήσουν το υλικό της Amy Winehouse σταθερά ριζωμένο στο παρελθόν.

Καθώς οι πολύχρωμες ενορχηστρώσεις με σαξόφωνο, ντραμς, κόρνο και ταμπουρίνο συνδυάζονται, προσφέρουν ένα γερό σκηνικό που ταίριαξε στο έντονα συναισθηματικό φωνητικό στιλ της Βρετανίδας ερμηνεύτριας.

Εξίσου σημαντικός, όμως, ήταν ο αέρας πιο αθώων χρόνων που προκάλεσαν οι vintage πινελιές στην ενορχήστρωση.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το «Back To Black» προερχόταν από ένα εντελώς διαφορετικό σύμπαν. Χτισμένο με βάση την προσωπική οικειότητα και την ειλικρίνεια, όπως έγινε έκδηλο με το «Tears Dry On Their Own», η Amy Winehouse καταθέτει ολόκληρη την καρδιά και την ψυχή της στα τραγούδια της.

Συνδυάζοντας τους εθισμούς στα ναρκωτικά και το αλκοόλ μαζί με την εξάρτησή της από τους άνδρες, επιτίθεται στους πρώην εραστές, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται τα βάθη της απέχθειας.

Εναλλασσόμενη ανάμεσα σε προκλητικές απεικονίσεις της δύναμης και των ιστοριών πόνου που αποκαλύπτουν την ευάλωτη πλευρά της, η Amy Winehouse χρησιμοποίησε την αφέλεια της μουσικής για να προσδώσει βάρος στους έμφυτους hip-hop στοχασμούς της.

Με μία πλήρη γκάμα βλασφημιών και ατελείωτων παρατηρήσεων, εξέτασε αναμφισβήτητα τις πρόσφατες εμπειρίες της, ενώ η ελκυστική ερμηνεία και το έντονο πνεύμα της μετέτρεψαν το «Back To Black» σε μια ακλόνητα συναρπαστική υπόθεση.

Ένας δίσκος – προσωπική εξομολόγηση που περιέγραψε την ίδια τη ζωής της και ειδικότερα σαν προφητεία όσα έμελλε να επακολουθήσουν στα επόμενα, τελευταία χρόνια.

Η Amy Winehouse μπορεί να περίμενε τη συντριβή, αλλά ήταν αδύνατο να μην κρέμεσαι από κάθε λέξη της, όσο αντιμετώπιζε τη μουσική ως σωτηρία, με την ελπίδα ότι μπορεί να τη σώσει από την καταστροφή που συμβαίνει, καθώς όσα αφορούν τη ζωή της αρχίζουν να ξετυλίγονται.

Το «Back To Black» ανέδειξε την Amy Winehouse στη μεγάλη νικήτρια των 50ών Βραβείων Grammy, το 2008, ωστόσο απουσίασε από την τελετή απονομής, καθώς είχε ενταχθεί πρόσφατα σε πρόγραμμα απεξάρτησης και επιπλέον δεν της δόθηκε βίζα εργασίας για να εισέλθει στις ΗΠΑ.

Βέβαια, εμφανίστηκε στην τελετή απονομής των Grammy 2008 σε απευθείας δορυφορική μετάδοση από το Λονδίνο.

Σε εκείνη τη διοργάνωση, το «Back To Black» ανακηρύχθηκε ως το «Καλύτερο Pop Ερμηνευτικό Άλμπουμ», το «Rehab» αναδείχθηκε Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Γυναικεία Pop Ερμηνεία, ενώ η Amy Winehouse βραβεύθηκε επίσης ως ο Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης.

Με εκείνον τον θρίαμβο, η Amy Winehouse έγινε μία από τις πέντε τότε γυναίκες καλλιτέχνες που κατέκτησαν πέντε βραβεία σε μία μόνο βραδιά.

Παρά τον πρόωρο θάνατό της στις 23 Ιουλίου 2011 σε ηλικία 27 ετών, η μουσική και η τέχνη της Amy Winehouse θα ζουν για πάντα. Η μοναδική φωνή της και ο συναισθηματικός τρόπος έκφρασής της συνεχίζουν να εμπνέουν και να αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητά της άγγιξε τα πλήθη και την ανέδειξαν σε μία από τις πιο λατρεμένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Ταυτόχρονα, τα τραγούδια της Amy Winehouse παραμένουν ένα ανεξίτηλο κομμάτι μνήμης στον κόσμο της μουσικής και η επιρροή της επεκτείνεται μέχρι σήμερα σε νέους καλλιτέχνες.

Η Amy Winehouse ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια καλλιτέχνιδα. Ήταν ένα πραγματικό φαινόμενο, μια ψυχή που εξέφραζε τον πόνο και τη χαρά της μέσω της μουσικής. Καθώς συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη της, η μουσική της συνεχίζει να μας ταξιδέψει σε μοναδικές και ανεξερεύνητες πτυχές της ψυχής της.

Η μουσική της παραμένει ζωντανή και διαχρονική, έχοντας αφήσει ένα έντονο και ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της μουσικής. Η Amy Winehouse ήταν ένας καλλιτέχνης με ψυχή και ο ήχος της θα συνεχίσει να μαγεύει και να συγκινεί το κοινό.