Back to 90s με ένα νοσταλγικό mashup!

Οι DJs from Mars, Rudeejay & Da Brozz ενώνουν τις δυνάμεις του για να μας δώσουν το απόλυτο 90’s mix. Μέσα σε τέσσερα λεπτά θα ξαναζήσουμε 40 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 90 σ’ ένα εκπληκτικό mashup.

Και οι 3 καλλιτέχνες έκαναν αναφορές για το megamix στους λογαριασμούς τους στα social την περασμένη εβδομάδα και τώρα είναι διαθέσιμο. Το ταξίδι 4 λεπτών, ξεκινάει με το «Ride On Time» των Black Box από το το 1989 και τελειώνει με το «L Amour Toujours» του Gigi D’ Agostino και το «Let me stay» του Prezioso.

Δεν έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το εκπληκτικό mashup, γι ‘αυτό απλά κάντε κλικ στον παρακάτω player ανεβάστε την ένταση και απολαύστε το! Κάτω από τον player υπάρχει το tracklist.

Tracklist

Black box – Ride on time

Technotronic – Pump up the jam

DHS – House of god

Deee Lite – Groove is in the heart

Guru Josh – Infinity

Crystal Waters – gipsy women

Cece Penison – Finally

Snap – Rhythm Is a Dancer

Haddaway – What is love

Corona – Rhythm of the Night

Robin S – Show me Love

Whigfield – Saturday Night

Jam and Spoon – Right in the Night

Culture Beat – Mr Vain

Ice MC – Think about the way

Reel 2 real – I like to move it

Cappella – move on baby

20 Fingers – Short dick man

The Nightcrawlers – Push the feeling on

Gala – Freed from desire

Scatman John – Scatman

Ultra nate – Free

Robert miles – Children

Aqua – barbie girl

Wamdue Project – King of my castle

Mousse T – Horny

Eiffel 65 – Blue

The soundlovers – Surrender

Neja – restless

ATB – 9pm (till i come)

The Tamperer – Feel it

Nina – Im so excited

Vengaboys – Boom Boom Boom

Alice Deejay – Better off alone

Safari Due – Played a life

Billy More – Up and Down

Mauro Picotto – Komodo

Planet Funk – Chase the sun

Gigi D Agostino – L Amour Toujours

Prezioso – Let me stay