Ο DJ Snake επιστρέφει με το funky «Westside Story»

Ο Γάλλος hitmaker DJ Snake δημιουργεί έναν απολαυστικό ρετρό – μοντέρνο ήχο.

Ο DJ Snake επιστρέφει με το «Westside Story», το πρώτο του single για το 2023.

Το ακαταμάχητα funky τραγούδι είναι φτιαγμένο για τις σκηνές των μεγαλύτερων φεστιβάλ, με τον DJ Snake να επιλέγει ένα στιβαρό bassline και να στέλνει ένα θετικό μήνυμα.

Από τους πρώτους στίχους του, το «Westside Story» εμπνέει την απελευθέρωση, τόσο στο dancefloor όσο και πέρα από αυτό: «Break through / You need to break that shell».

Αυτό που ακολουθεί είναι ένα ορμητικό groove με ένα σιροπιαστό μπάσο που κυλάει πάνω στα λαμπερά πλήκτρα του συνθεσάιζερ, τις θριαμβευτικές συγχορδίες και τις γλυκές αρμονίες του vocoder.

Με αυτό το τραγούδι, ο Γάλλος hitmaker δημιουργεί έναν απολαυστικό ρετρό – μοντέρνο ήχο και παρουσιάζει την ολοένα διευρυνόμενη μουσική παλέτα του.

Με το έντονο funk και τις disco πινελιές του, το «Westside Story» υπενθυμίζει ότι ο DJ Snake είναι ένας από τους πιο εκλεκτικούς παραγωγούς της dance μουσικής.

Ο DJ Snake είναι πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση παγκόσμιων ήχων σε εκστατικά club anthems – όπως αποδεικνύουν το βαθιά προσωπικό «Disco Maghreb», το οποίο είναι μία ωδή στις αλγερινές ρίζες το και το «Guddi Riddim», ένα banger που μετέφερε τους ινδικούς ρυθμούς σε ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινό.

Το «Guddi Riddim», μία συνεργασία με τον Wade και τις Nooran Sisters, έγινε viral στο TikTok και το Instagram όταν ο DJ Snake το παρουσίασε στην Ινδία πριν από την κυκλοφορία του.

Με το νέο single του, ο DJ Snake συνεχίζει να κυκλοφορεί ηχητικά ποικιλόμορφο τραγούδι όπως το αισθησιακό «Nightbird», το «Disco Magreb» και το «Power (Remember Who You Are)», μία εξερεύνηση της afropop με τους Spinall, Summer Walker και Äyanna.

Το «Westside Story» κυκλοφορεί λίγο μετά την επέτειο της ιστορικής εμφάνισης του DJ Snake στο γήπεδο Parc des Prince της Paris Saint Germain στο Παρίσι, όπου εμφανίστηκε μπροστά σε 63.000 θαυμαστές και πραγματοποίησε το μεγαλύτερο headlining show της καριέρας του.

Μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του 2023, ο DJ Snake έχει εμφανιστεί στο pre-game του Super Bowl και το «Turn Down For What» έγινε 8 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Μόλις ξεκίνησε μία διεθνή καλοκαιρινή περιοδεία με προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Zouk του Λας Βέγκας, στο Ultra Europe στην Κροατία, στο Brooklyn Mirage, στο Creamfields του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλα μέρη.