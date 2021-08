DJ Snake, Rick Ross και Rich Brian συνεργάζονται στο single «Run It» για την ταινία «Shang-Chi» της Marvel

Το «Run It» θα συνοδεύσει τις περιπέτειες του Shang-Chi.

Ο DJ Snake ενώνει τις δυνάμεις του με τον Rick Ross και τον Rich Brian στο νέο single «Run It».

Το «Run It», το οποίο διαδέχεται τις δύο πρόσφατες κυκλοφορίες του DJ Snake με το «You Are My High» και το «Ring The Alarm» σε συνεργασία με τον Malaa, θα συμπεριληφθεί στην επερχόμενη ταινία «Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings» (O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών) των Marvel Studios.

Στην ταινία ο Shang-Chi (Simu Liu), ο δάσκαλος του Κουνγκ Φου, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του.

Μετά τα γεγονότα του «Avengers: Endgame» (2019), ο Shang-Chi εντάσσεται στη μυστική οργάνωση «Ten Rings» και υποχρεώνεται να αναμετρηθεί με όσα νόμιζε ότι είχε αφήσει πίσω του.

Η ηχογράφηση της μουσικής της ταινίας, που συνέθεσε ο Joel P. West, ξεκίνησε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου τον Ιούνιο του 2021. Ο West είχε γράψει τη μουσική για τις τέσσερις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη του «Shang-Chi», Destin Daniel Cretton.

Από το soundtrack της ταινίας έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα single «Lazy Susan» των 21 Savage και Rich Brian (με τη συμμετοχή επίσης των Warren Hue και Masiwei) το «Every Summertime» της Niki.

Το «Run It» του DJ Snake σε συνεργασία με τον Rick Ross και τον Rich Brian, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε διαφημιστικό σποτ για το «Shang-Chi» και κυκλοφόρησε την επόμενη ημέρα μετά την προβολή του.

Σημειώνεται επίσης ότι το νέο single του DJ Snake θα χρησιμεύσει επίσης ως ύμνος για την κάλυψη από το ESPN της φετινής σεζόν του κολεγιακού ποδοσφαίρου, η οποία ξεκινά στις 28 Αυγούστου.

Η πρόσφατη σειρά κυκλοφορία βρίσκει τον DJ Snake στη μέση της περιοδείας του στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, που περιλαμβάνει στάσεις σε μεγάλες πόλεις και φεστιβάλ.

Το υπόλοιπο της διαδρομής του DJ Snake για το 2021 περιέχει επίσης μια στάση στο θρυλικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «EDC Las Vegas» της Βόρειας Αμερικής τον Οκτώβριο.

Το «Run It» κυκλοφορεί από τις Hollywood Records και Interscope Records / Universal Music.