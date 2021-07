Ο DJ Snake παρουσιάζει τα δύο νέα singles «You Are My High» και «Ring The Alarm»

Δύο συνεχόμενες κυκλοφορίες από τον DJ Snake.

Ο επιτυχημένος μουσικός παραγωγός DJ Snake επιστρέφει με δύο ολοκαίνουργια singles με τους τίτλους «You Are My High» και «Ring The Alarm».

Στο «You Are My High» ο Γάλλος καλλιτέχνης, που φημίζεται για την τάση του να καινοτομεί, συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής dance μουσικής και κλασικής R&B funk.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα ομιχλώδες ηλεκτρονικό ηχητικό που σίγουρα θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το single χρησιμοποιεί αποσπάσματα το κλασικό ομότιτλο τραγούδι «You Are My High» που κυκλοφόρησε το τρίο των The Gap Band το 1979.

Επίσης ο DJ Snake ενώνει τις δυνάμεις του με τον μυστηριώδη μασκοφόρο Γάλλο DJ και μουσικό παραγωγό Malaa σε ένα αδιαμφισβήτητα ακαταμάχητο single με τον τίτλο «Ring The Alarm».

Το «Ring The Alarm» είναι ένα dancefloor anthem που είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος.

Τα νέα singles «You Are My High» και «Ring The Alarm» του DJ Snake κυκλοφορούν από την Interscope Records / Universal Music.

Η συνεργασία του DJ Snake και του Malaa είναι έτοιμη να κυριαρχήσει στα φεστιβάλ και στα γήπεδα που θα εμφανιστούν τους επόμενους μήνες οι δύο μουσικοί παραγωγοί.

Ο DJ Snake και ο Malaa θα πραγματοποιήσουν μία εκρηκτική κοινή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που ξεκινά στις 29 Ιουλίου από το Σικάγο και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Το πρόγραμμα της περιοδείας τους περιλαμβάνει επίσης μία στάση στο θρυλικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «Hard Summer» της Νότιας Καλιφόρνιας τον Αύγουστο.