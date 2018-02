Ένα τραγούδι – δυναμίτη παρουσιάζει ο DJ Snake.

Ο υποψήφιος για βραβείο Grammy, ο Γάλλος DJ και παραγωγός DJ Snake κυκλοφορεί το νέο single «Magenta Riddim» μέσω των Geffen Records / Universal Music.

Με την υπογραφή και την παραγωγή του ίδιου, το τραγούδι έρχεται ως το πρώτο δείγμα από μία σειρά νέας μουσικής που θα ακολουθήσει για το 2018.

Το «Magenta Riddim» είναι ο διάδοχος της τελευταίας επιτυχία του DJ Snake, «A Different Way», με τη συμμετοχή του Lauv και τη συνεισφορά του Ed Sheeran στη δημιουργία. Το τραγούδι εμφανίστηκε στο Νο1 των Μελλοντικών Hits του Shazam και συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 200 εκατομμύρια streams από την κυκλοφορία του και έπειτα.

Το ζεστό και uplifiting μουσικό βίντεο που ήρθε αμέσως μετά το single σκηνοθέτησε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Collin Tilley («Wild Thoughts» – DJ Khaled ft. Rihanna, «Mask Off» – Future, «Alright» – Kendrick Lamar), ο οποίος ανέλαβε και το βίντεο για το «Middle» του DJ Snake.

Το video clip για το «Magent Riddim» αναμένεται να φτάσει τις επόμενες εβδομάδες.

Στις 24 Φεβρουαρίου, ο DJ Snake έπαιξε μουσική σε μία sold out συναυλία στο «AccorHotels Arena» στην πόλη του, το Παρίσι, επάνω σε μία σκηνή που ξεπερνούσε τα 668 τετραγωνικά μέτρα από LED φωτισμού, στο ντεμπούτο ενός καινούριου οπτικοακουστικού show.

Ο DJ Snake, κατά κόσμον William Grigahcine, είχε ένα απίστευτο έτος ύστερα από την κυκλοφορία του παρθενικού άλμπουμ του, «Encore», τον προηγούμενο Αύγουστο. Βρέθηκε στην πρώτη θέση των «Top Dance/Electronic Albums» του «Billboard» και έκανε ντεμπούτο στο Νο10 ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανόμενου του Νο8 στο «Billboard Top 200».

Επιπλέον, κατέγραψε το πρώτο του Νο1 την προηγούμενη χρονιά με το «Let Me Love You» με τη φωνή του Justin Bieber, το οποίο πιστοποιήθηκε τέσσερις φορές πλατινένιο.

Έκτοτε, έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια streams, χάρη στις επιτυχίες «Lean On» με τους Major Lazer και τη MØ, «Turn Down For That» με τον Li Jon, «Get Low» με τον Dillion Francis, «You Know You Like It» των AlunaGeorge και «Middle» με τον Bipolar Sunshine.