Ο DJ Snake φιλοδοξεί να δώσει συνέχει στο σερί των επιτυχιών.

Ο υποψήφιος για Grammy Γάλλος DJ και παραγωγός DJ Snake κυκλοφορεί το νέο του single «A Different Way».

Στο τραγούδι συμμετέχει ο 23χρονος ανερχόμενος Αμερικανός Lauv και το συνυπογράφουν οι DJ Snake, Ed Sheeran, Steve Mac, Lindy Robbins, Ilsey Juber και Johnny McDaid, ενώ κυκλοφορεί από την Geffen Records / Universal Music.

Ο DJ Snake είχε ανακοινώσει και δώσει μία γεύση από το «A Different Way», μαζί με την είδηση της πρώτης του συναυλίας σε στάδιο στις 24 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της ιστορικής εμφάνισής του στην κορυφή της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο 31χρονος Γάλλος ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έλαβε την άδεια από το Εθνικό Κέντρο Μνημείων και της πόλης του Παρισιού για να εμφανιστεί επάνω στο μνημείο – ορόσημο.

Με τη ζωντανή μετάδοση σε ένα παγκόσμιο κοινό περισσότερων από 1,5 εκατομμυρίου ατόμων μέσω Facebook και Instagram, χρησιμοποιώντας ρηξικέλευθη τεχνολογία, η εκδήλωση ήταν μία ψηφιακή πρωτοπορία που είδε τους θεατές να απολαμβάνουν μία εμπειρία σε κινητές συσκευές με λήψεις από πολλές κάμερες, σε σκηνοθεσία του υποψηφίου για Grammy σκηνοθέτη Colin Tilley.

Ο DJ Snake, κατά κόσμον William Grigahcine, είχε ένα απίστευτο έτος ύστερα από την κυκλοφορία του παρθενικού άλμπουμ του, «Encore», τον προηγούμενο Αύγουστο. Βρέθηκε στην πρώτη θέση των «Top Dance/Electronic Albums» του «Billboard» και έκανε ντεμπούτο στο Νο10 ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανόμενου του Νο8 στο «Billboard Top 200».

Επιπλέον, κατέγραψε το πρώτο του Νο1 την προηγούμενη χρονιά με το «Let Me Love You» με τη φωνή του Justin Bieber, το οποίο πιστοποιήθηκε τέσσερις φορές πλατινένιο.

Έκτοτε, έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια streams, χάρη στις επιτυχίες «Lean On» με τους Major Lazer και τη MØ, «Turn Down For That» με τον Li Jon, «Get Low» με τον Dillion Francis, «You Know You Like It» των AlunaGeorge, και «Middle» με τον Bipolar Sunshine.

Το «A Different Way» είναι η επόμενη πρότασή του:

Επιπροσθέτως, ο DJ Snake πέρασε τη χρονιάς ως επικεφαλής σε φεστιβάλ όπως τα «Lollapalooza» σε Παρίσι και Σικάγο, «HARD Summer», «Ultra Miami», «Tomorrowland» και ολοκλήρωσε στο «Outdoor Stage» του «Coachella» τον Απρίλιο.