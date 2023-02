DJ Khaled: Υπογράφει με την Def Jam Recordings – Αναλαμβάνει θέση στελέχους στην Universal Music Group

Ο DJ Khaled επιστρέφει στην Def Jam Recordings.

Σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα στη γενέτειρά του, το Μαϊάμι, ο DJ Khaled ανακοίνωσε την αποκλειστική συνεργασία με την Def Jam Recordings τόσο της εταιρείας του We The Best όσο και του ίδιου για τις μελλοντικές κυκλοφορίες του ως καλλιτέχνης.

Παράλληλα, θα ενταχθεί στην Universal Music Group σε εκτελεστικό ρόλο, ως παγκόσμιος σύμβουλος δημιουργικού της Def Jam και της οικογένειας καλλιτεχνών της UMG παγκοσμίως.

Ο DJ Khaled στην επιτυχημένη καριέρα του ως καλλιτέχνης, παραγωγός και DJ έχει καταγράψει παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 20 εκατομμυρίων singles και έξι εκατομμυρίων άλμπουμ, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια streams.

Το 2008, ο DJ Khaled είχε αναλάβει μία εκτελεστική θέση στο τμήμα Καλλιτεχνών & Ρεπερτορίου (A&R) στην Def Jam, δημιουργώντας επιτυχίες για μεγάλα αστέρια όπως ο Rick Ross και άλλοι.

Ο DJ Khaled δήλωσε: «Αυτό το νέο κεφάλαιο αποτελεί μία ξεχωριστή στιγμή για εμένα. Η ενέργεια σε αυτό το σημείο της καριέρας μου βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και είμαι ευγνώμων στον Σερ Lucian Grainge που μου επέτρεψε να ενταχθώ στην αυτοκρατορία του σε αυτό το στάδιο της πορείας μου».

«Μαζί θα φτάσουμε σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη και θα προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Νιώθω ευλογημένος και γεμάτος έμπνευση με ανανεωμένη ενέργεια. Είμαι ενθουσιασμένος που όχι μόνο συνεργάζομαι, αλλά και που επιστρέφω στο σπίτι της Def Jam», πρόσθεσε.

«Η Def Jam είναι η κουλτούρα και μαζί θα γράψουμε ιστορία για άλλη μία φορά», τόνισε.

Ο Σερ Lucian Grainge, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Universal Music Group, επισήμανε ότι ο DJ Khaled είναι ένας «σπουδαίος καλλιτέχνης, hitmaker, μέντορας και καινοτόμος στον τομέα της κουλτούρας».

«Με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζω στο σπίτι του στην UMG, όπου ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε το λαμπρό δημιουργικό ένστικτό του και το μοναδικό όραμά του», ανέφερε.

Εκτός από την ανακοίνωση της νέας δισκογραφικής στέγης του στην Def Jam, ο DJ Khaled εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης και τους θαυμαστές του για τις νεότερες συναρπαστικές εξελίξεις στον κόσμο του.

Ο DJ Khaled ένωσε και πάλι τις δυνάμεις του με την Jordan για ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα sneakers της χρονιάς – το We The Best Air Jordan V, συνεχίζοντας μία μακροχρόνια συνεργασία, η οποία χρονολογείται από το 2010 και παρουσιάστηκε στην αγορά μέσω μίας εντυπωσιακής, ευρηματικής και καινοτόμου καμπάνιας που ήταν εφάμιλλη της φήμης και των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού πνεύματος και της προσφοράς του DJ Khaled, φέτος το Ίδρυμα We The Best Foundation – ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην ανάδειξη ατόμων σε όλες τις υποβαθμισμένες κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και την υποστήριξη διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων – ανακοίνωσε το πρώτο του πρόγραμμα υποτροφιών, σε συνεργασία με την Roc Nation.