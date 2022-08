DJ Khaled: JAY-Z, Kanye West, Eminem και Travis Scott συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ «God Did»

Συνολικά 37 καλλιτέχνες συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ του DJ Khaled.

Με το νέο άλμπουμ του, «God Did», ο DJ Khaled συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την απαράμιλλη ικανότητά του να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της hip-hop.

Ο DJ Khaled έριξε μια βόμβα στο rap game αποκαλύπτοντας τη λίστα των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ του, «God Did» και τα εντυπωσιακά ονόματα των καλλιτεχνών με τα οποία συνεργάζεται σε αυτά. Με συνολικά 37 συμμετοχές σε 18 τραγούδια, το 13ο άλμπουμ του DJ Khaled μοιάζει περισσότερο με μια λίστα με τους μεγαλύτερους ράπερ από όλη τη σημερινή γενιά του hip-hop.

Εκτός από το lead single που κυκλοφόρησε προηγουμένως, το «Staying Alive» με τη συμμετοχή του Drake και του Lil Baby, ο DJ Khaled συνεργάζεται στο νέο άλμπουμ του «God Did» με τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους καλλιτέχνες της hip-hop, συμπεριλαμβανομένων των JAY-Z, Kanye West, Eminem, Future, Travis Scott, Lil Wayne και Rick Ross.

Ο DJ Khaled φροντίζει επίσης ώστε η ακρόαση του «God Did» να είναι μία ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε λάτρη της hip-hop, εξασφαλίζοντας επίσης τη συμμετοχή αποδεδειγμένα έμπειρων ονομάτων του χώρου όπως οι Gunna, Jadakiss, 21 Savage και Kodak Black, ενώ ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη νεότερη γενιά των ράπερ με τη συμμετοχή των City Girls, Vory, Don Toliver, Nardo Wick, Roddy Ricch και Latto.

Ο DJ Khaled έφτασε στο σημείο να επιστρατεύσει το ταλέντο του αείμνηστου Juice WRLD σε ένα τραγούδι με τον εύστοχο τίτλο «Juice WRLD DID».

Χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ο DJ Khaled ενημερώνει τον κόσμο της μουσικής ότι το αριστοτεχνικά επιμελημένο άλμπουμ του «God Did» δεν είναι τίποτα λιγότερο από καταπληκτικό.

«Η Αγία Γραφή. Αυτό είναι ένα δώρο για τον κόσμο. Αυτό είναι ένα δώρο για τους θαυμαστές. Αυτό είναι ένα δώρο για εμάς. Το έκανε ο Θεός», έγραψε στα social media ο DJ Khaled.

Το νέο άλμπουμ «God Did» του DJ Khaled θα κυκλοφορήσει από τις We the Best Music και Epic Records / Sony Music αυτήν την Παρασκευή, 26 Αυγούστου.

Το tracklist του «God Did»

1. «No Secret» feat. Drake

2. «God Did» feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

3. «Use This Gospel (Remix)» feat. Kanye West & Eminem

4. «Big Time» feat. Future & Lil Baby

5. «Keep Going» feat. Lil Durk, 21 Savage & Roddy Ricch

6. «Party All The Time» feat. Quavo & Takeoff

7. «Staying Alive» feat. Drake & Lil Baby

8. «Beautiful» feat. Future and SZA

9. «It Ain’t Safe» feat. Nardo Wick & Kodak Black

10. «Let’s Pray» feat. Don Toliver & Travis Scott

11. «Fam Good, We Good» feat. Gunna & Roddy Ricch

12. «Bills Paid» feat. Latto & City Girls

13. «Way Past Luck» feat. 21 Savage

14. «These Streets Know My Name» feat. Skillibeng, Buju Banton, Capleton, Bounty Killer & Sizzla

15. «Juice WRLD DID» feat. Juice WRLD

16. «Jadakiss Interlude» feat. Jadakiss

17. «Asahd and Aalam Cloth Talk»

18. «Grateful» feat. Vory