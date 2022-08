Ο DJ Khaled αποκαλύπτει το εντυπωσιακό άλμπουμ «God Did»

Ο DJ Khaled συγκεντρώνει στο νέο άλμπουμ του τα μεγαλύτερα και τα πιο καυτά ονόματα της hip-hop.

Ο DJ Khaled έχει βάλει φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το νέο άλμπουμ του «God Did» πριν ακόμη κυκλοφορήσει.

Η φράση «God Did» έχει γίνει συνώνυμο του DJ Khaled τον τελευταίο καιρό. Είναι μία φράση που πρόκειται να εδραιώσει μια νέα κουλτούρα και το ίδιο το 2022.

Ο DJ Khaled συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την απαράμιλλη ικανότητά του να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της hip-hop. Με συνολικά 37 συμμετοχές σε 18 τραγούδια, το «God Did» μοιάζει με μία λίστα με τους μεγαλύτερους ράπερ από όλη τη σημερινή γενιά του hip-hop.

Εκτός από το lead single που κυκλοφόρησε προηγουμένως, το «Staying Alive» με τη συμμετοχή του Drake και του Lil Baby, ο DJ Khaled συνεργάζεται στο νέο άλμπουμ του «God Did» με τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους καλλιτέχνες της hip-hop, συμπεριλαμβανομένων των JAY-Z, Kanye West, Eminem, Future, Travis Scott, Lil Wayne και Rick Ross.

Ο DJ Khaled φροντίζει επίσης ώστε η ακρόαση του «God Did» να είναι μία ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε λάτρη της hip-hop, εξασφαλίζοντας επίσης τη συμμετοχή αποδεδειγμένα έμπειρων ονομάτων του χώρου όπως οι Jadakiss, 21 Savage και Kodak Black.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη νεότερη γενιά των ράπερ με τη συμμετοχή των City Girls, Vory, Don Toliver, Nardo Wick, Roddy Ricch και Latto, ενώ συνεργάζεται ακόμη με τον John Legend και τη SZA.

Ο DJ Khaled έφτασε στο σημείο να επιστρατεύσει το ταλέντο του αείμνηστου Juice WRLD σε ένα τραγούδι με τον εύστοχο τίτλο «Juice WRLD DID».

Το 2021 ο DJ Khaled κυκλοφόρησε το 12ο άλμπουμ του, «Khaled Khaled». Ήταν το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα του που έκανε ντεμπούτο στο No. 1 στο Billboard 200, το έκτο που ανέβηκε στο Νο. 1 του Top Rap Albums Chart και το τέταρτο που έφτασε στο No. 1 του R&B/Hip-Hop Albums Chart.

Καθώς ήταν πολύ δραστήριος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, ο DJ Khaled έγινε θέμα στα μέσα ενημέρωσης με την εμφάνισή του στη σκηνή των φετινών Βραβείων Όσκαρ στην έναρξη της τελετής απονομής. Επίσης, απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ και ήταν παρουσιαστής των Billboard Music Awards για δεύτερη φορά.

Ο DJ Khaled βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικής βιομηχανίας εδώ και δύο δεκαετίες. Η επιχειρηματική και μουσική του επιρροή εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει βρεθεί στα εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών, έχει συναντήσει τον Barack Obama στον Λευκό Οίκο και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Έχει κυκλοφορήσει δεκάδες χρυσά και πλατινένια τραγούδια, μεταξύ άλλων τα «I’m The One» με τους Justin Bieber, Quavo και Chance the Rapper και Lil Wayne (9 φορές πλατινένιο), το «Wild Thoughts» με τη Rihanna και τον Bryson Tiller (6 φορές πλατινένιο) και το «No Brainer» με τον Justin Bieber και τον Chance the Rapper (2 φορές πλατινένιο).

Μέχρι σήμερα, ο DJ Khaled έχει καταγράψει 6 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, 20 εκατομμύρια πωλήσεις singles και πάνω από 4 δισεκατομμύρια streams.

Ο DJ Khaled έχει ιδρύσει την We The Best Music Group, μια δισκογραφική εταιρεία, εταιρεία μάνατζμεντ, publishing, παραγωγής και στούντιο ηχογράφησης. Ως αφοσιωμένος φιλάνθρωπος, ίδρυσε επίσης το Ίδρυμα We The Best Foundation, μια οργάνωση που στηρίζει ευάλωτες κοινότητες στις ΗΠΑ και διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: