Το «Staying Alive» χρησιμοποιεί στο ρεφρέν του το ομότιτλο τραγούδι των Bee Gees.

Ο DJ Khaled ανοίγει τον κύκλο του 13ου άλμπουμ του, «God Did», με την κυκλοφορία του lead single «Staying Alive».

Το τραγούδι, στο οποίο συμμετέχουν ο Drake και ο Lil Baby και κυκλοφορεί μαζί με το δικό του music video, είναι το πρώτο single του DJ Khaled μετά το άλμπουμ «Khaled Khaled» του 2021, που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200.

Στο «Staying Alive», το οποίο χρησιμοποιεί στο ρεφρέν του το ομώνυμο τραγούδι των Bee Gees από το 1977, ο DJ Khaled ανανεώνει το κλασικό disco τραγούδι με μία λιτή παραγωγή και αιχμηρά hi-hats.

Ο DJ Khaled αναγνωρίζει τους Bee Gees – τους Robin, Andy και Maurice Gibb – ως στιχουργούς του single, ενώ ο Drake τραγουδά με τη χρήση autotune: «Ah, ah, ah, I’m stayin’ alive / I’m stayin’ alive / I’m stayin’ alive».

Στο ανατρεπτικό music video για το «Staying Alive», ο DJ Khaled, ο Drake και ο Lil Baby εργάζονται στο Νοσοκομείο Khaled Khaled, μία κλινική που δεν μοιάζει με τίποτα συνηθισμένο.

Το πλασματικό νοσοκομείου, σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Instagram, έχει μία δήλωση αποστολής στην οποία αναφέρεται:

«Αντιπροσωπεύουμε το μέλλον της ιατρικής. Οι ειδικευόμενοι χειρουργοί μας είναι στην κορυφή της κατηγορίας τους, οι εξαιρετικά διακεκριμένοι γιατροί μας είναι στην κορυφή των τομέων τους και ο εξοπλισμός μας είναι με απλά λόγια – τελευταίας τεχνολογίας. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι θα μένετε πάντα ζωντανοί. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το έργο του Θεού».

Στο νοσοκομείο, ο DJ Khaled υποδύεται τον Δρα Khaled, επικεφαλής της γενικής χειρουργικής, ενώ ο Drake ηγείται της νευροχειρουργικής ως Δρ. Graham και ο Lil Baby είναι ο επικεφαλής της καρδιοθωρακικής χειρουργικής ως Δρ. Jones.

Ο DJ Khaled συνεργάζεται τακτικά τόσο με τον Drake όσο και με τον Lil Baby.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο DJ Khaled έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον Drake στα τραγούδια «Fed Up», «I’m On One», «No New Friends», «For Free», «To The Max», «Popstar», και «Greece» και έχει συναντήσει τον Lil Baby στα «You Stay», «Weather the Storm», «Every Chance I Get», «I Did It» και «Body In Motion».

Ο Drake και ο Lil Baby, εν τω μεταξύ, έχουν συνεργαστεί στα «Yes Indeed», «Never Recover», «Wants and Needs» και στο «Girls Want Girls» από το άλμπουμ «Certified Lover Boy».

Το νέο άλμπουμ του DJ Khaled με τίτλο «God Did» θα κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου.