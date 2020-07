«Greece»: Ακούστε το τραγούδι του DJ Khaled και του Drake για την Ελλάδα

Ο DJ Khaled και ο Drake ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Ο DJ Khaled αποκαλύπτει την πολυαναμενόμενη συνεργασία του με τον Drake σε δύο ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «Greece» και «Popstar».

Οι δύο καλλιτέχνες αιφνιδίασαν το κοινό ανακοινώνοντας χθες τη νέα δισκογραφική σύμπραξή τους και μας εξέπληξαν ευχάριστα με το άρωμα Ελλάδας που φέρει το ένα από τα δύο τραγούδια τους.

Το «Greece» και το «Popstar» προαναγγέλλουν το δωδέκατο άλμπουμ του DJ Khaled, το οποίο θα ονομάζεται «Khaled Khaled» και θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος από τις We the Best Music και Epic Records / Sony Music.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ελληνικό χρώμα έχει και το εξώφυλλο του «Greece», στο οποίο απεικονίζεται αντίγραφο από την όψη αρχαίου αθηναϊκού τετράδραχμου του 5ου αιώνα π.Χ. που φέρει παράσταση γλαύκας.

Παρεμπιπτόντως, το ίδιο σχέδιο κοσμεί και την ελληνική εθνική όψη του νομίσματος του 1 ευρώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DJ KHALED (@djkhaled) στις 15 Ιούλ, 2020 στις 10:13 πμ PDT

Όσον αφορά του στίχους του τραγουδιού, το «Greece» αναφέρεται στις ωραίες απολαύσεις της ζωής.

Ο Drake υπόσχεται στη σύντροφό του μια πολυτελή ζωή, που περιλαμβάνει διακοπές στην Ελλάδα. Ωστόσο αλλάζει διάθεση στο τέλος του τραγουδιού και μιλά για τα προβλήματα που έχει με τη σύντροφό του λόγω της περιουσίας του και της δημοφιλίας του.

Επειδή όμως εκείνη τον αγαπά, ο ράπερ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προχωρά η σχέση τους.

Το δεύτερο single του DJ Khaled και του Drake είναι το «Popstar».

Οι στίχοι του κομματιού έχουν παρόμοια θεματολογία με το «Greece», με τον Καναδό ράπερ να παρομοιάζει τον εαυτό του και τον τρόπο ζωής του με pop star.

Με μία εντυπωσιακή παραγωγή και ένα κινηματογραφικό beat, το «Popstar» αναφέρεται στη θέση του DJ Khaled και του Drake στη μουσική βιομηχανία ως μοντέρνοι superstars, που είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία συνεχόμενων επιτυχιών.

To εικαστικό του «Popstar» απευθύνεται στην ένωση των δύο τιτάνων της hip-hop μουσικής, με την κουκουβάγια από το σύμβολο της OVO Sound του Drake να κρατάει ένα κλειδί πάνω στον ώμο του DJ Khaled.

Αυτά τα δύο τραγούδια είναι η πρώτη σύμπραξη των δύο καλλιτεχνών μετά από τρία χρόνια.

Στο παρελθόν έχουν συνυπάρξει σε τραγούδια όπως το «Fed Up» (2009), το χρυσό «I’m One» (2011), το χρυσό «No New Friends» (2013), το διπλά πλατινένιο «For Free» (2016) και το χρυσό «To The Max» (2017), στα οποία συμμετείχαν και άλλοι αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες της hip-hop.