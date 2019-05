Ατελείωτες συνεργασίες στο νέο άλμπουμ του DJ Khaled.

Ο DJ Khaled συνυπάρχει με την Cardi B και τον 21 Savage στο τραγούδι «Wish Wish» από το νέο άλμπουμ του «Father of Asahd».

Δύο χρόνια μετά το πλατινένιο και υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «Grateful», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard 200», o αμίμητος DJ και μουσικός παραγωγός επιστρέφει με άλλη μία δισκογραφική δουλειά γεμάτη λαμπερές συνεργασίες με διάσημους αστέρες της μουσικής βιομηχανίας.

Το «Father of Asahd» κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου από τις We The Best Music Group και Epic Records / Sony Music και εκτοξεύθηκε αμέσως στο νούμερο ένα του iTunes στις ΗΠΑ τόσο στη γενική κατάταξη όσο και στο chart των Top Hip-Hop/Rap Albums.

Ο DJ Khaled έχει σχεδιάσει μία σειρά από σημαντικές εμπορικές συμπράξεις για να προωθήσει όσο πιο εντατικά γίνεται το νέο άλμπουμ του, το ενδέκατο ολοκληρωμένο στο σύνολο της καριέρας του, το οποίο τον ανεβάζει επίπεδο.

Οκτώ από τα τραγούδια του «Father of Asahd» έχουν ήδη αποκτήσει εικόνα, μεταφέροντας στην οθόνη τις κορυφαίες συναντήσεις του 43χρονου Αμερικανού, ο οποίος έχει κερδίσει 12 BET Hip-Hop Awards.

Στο «Wish Wish», ένα τραγούδι με trap στοιχεία, ενώνει δυνάμεις με την ασυναγώνιστη και πολυβραβευμένη Cardi B και τον ταλαντούχο 21 Savage.

Ο DJ Khaled και η Cardi B έχουν συναντηθεί ξανά στο «Dinero» της Jennifer Lopez, ενώ η ράπερ από το Μπρονξ είχε προσκαλέσει τον 21 Savage στο δικό της «Bartier Cardi».

Το video clip του «Wish Wish» έχει σκηνοθετήσει ο Eif Rivera («I Like It», «I’m The One») μαζί με τον DJ Κhaled.