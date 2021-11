DJ Khaled: Άλλη μία συνεργασία με τον Drake είναι καθ’ οδόν

Ο DJ Khaled επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει άλλη μια νέα συνεργασία με τον Drake, κάνοντας λόγο για ένα «τρελό» τραγούδι.

Ο Αμερικανός μουσικός παραγωγός και ο Καναδός ράπερ ένωσαν δύο φορές τις δυνάμεις τους πέρυσι, στα singles «Popstar» και «Greece», τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2020 και συμπεριλήφθηκαν αμφότερα τον προηγούμενο Απρίλιο στο δωδέκατο άλμπουμ του DJ Khaled, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Khaled Khaled».

Η είδηση για τη νέα δισκογραφική σύμπραξη των δύο πλευρών ήρθε στην επιφάνεια μέσα από τα στιγμιότυπα από τον εορτασμό των γενεθλίων των DJ Khaled που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο DJ Khaled εμφανίζεται να μιλάει μέσω βιντεοκλήσης, κατά τη διάρκεια του πάρτι των γενεθλίων του, με τον Drake.

«Έχω κάποια αηδία του Drake εδώ», είπε ο Khaled όταν ο ράπερ του τηλεφώνησε και πρόσθεσε: «Drake, ξέρεις ότι εσύ την ξεκίνησες αυτήν την ανοησία, σωστά; Όλα αυτά τα πράσινα διαμάντια», αφήνοντας να εννοηθεί το λαμπερό πράσινο ρολόι Rollex που κρατούσε στα χέρια του και βρισκόταν ακόμη στο κουτί του, ήταν ένα δώρο από τον Drizzy.

Στη συνέχεια, ο DJ Khaled επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να συναντηθούν ξανά μουσικά και προανήγγειλε ότι η συνεργασία τους θα κυκλοφορήσει «πολύ σύντομα».

«Έχω νέα μουσική με τον Drake που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα. Ακούγεται τρελό, τα φωνητικά είναι τέλεια!», είπε.

Το διπλά πλατινένιο «Popstar» και το πλατινένιο «Greece» ήταν αντίστοιχα η έκτη και η έβδομη συνεργασία μεταξύ του DJ Khaled και του Drake και το πρώτο τραγούδι τους μετά το «To The Max» του 2017 από το άλμπουμ «Grateful» του μουσικού παραγωγού.

Τόσο το «Popstar» όσο και το «Greece» έκαναν ντεμπούτο στο Top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100, κατακτώντας το No. 3 και το No. 8 της κατάταξης αντίστοιχα, ενώ το «Greece», μία ωδή στη χώρα μας, ανέβηκε στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Charts στην Ελλάδα.

DJ Khaled secures another Drake feature & says the VOCALS are in at his birthday party pic.twitter.com/wU9Fm86xDO

— 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 27, 2021