Κάτι καλό ετοιμάζεται…

Η Camila Cabello έφτασε την κορφή του «Billboard Hot 200» με το πρώτο άλμπουμ της, το «Camila», και στο Νο1 του «Billboard Hot 100» με το hit single «Havana». Ο Ed Sheeran κυριάρχησε το 2017 με το άλμπουμ «Divide». Φανταστείτε τι μαγικό θα δημιουργήσουν μαζί αυτοί οι δύο…

Δεν χρειάζεται να φαντάζεστε πια, γιατί η τραγουδίστρια του «Never Be the Same» μας έδωσε ένα μικρό δείγμα από την την πρόσφατη συνεργασία της με τον Ed στο Facebook Live.

Κατά τη διάρκεια ενός live stream με το Billboard, η Camila τραγουδούσε ένα τραγούδι το οποίο (μέχρι στιγμής) δεν έχει κυκλοφορήσει, το οποίο φαίνεται να έχει γραφτεί από τον hitmaker του «Shape Of You».

Στο βίντεο, η Camila τραγουδάει τους στίχους «Oh boy, hold your tongue. I don’t want no apologies. ‘Cause we both know you’re thinking with what’s under your jeans».

Αναμένουμε περισσότερα… Ακούστε το snippet.