Release Athens 2023: Disturbed, Bullet For My Valentine και Nova Twins σήκωσαν στον αέρα την Πλατεία Νερού

Σπουδαία συγκροτήματα άφησαν το στίγμα τους στην Πλατεία Νερού.

Το εκρηκτικό metal τριήμερο του Release Athens 2023 ξεκίνησε τη Δευτέρα 26 Ιουνίου με τους O.Y.D., Nova Twins, Bullet For My Valentine και τους Disturbed να παρουσιάζουν τέσσερα απολαυστικά σετ και να αποθεώνονται από τους χιλιάδες οπαδούς τους.

Ήταν λίγο μετά τις 18:00 όταν οι O.Y.D. ανέβηκαν στη σκηνή για να ανοίξουν την έβδομη ημέρα του φεστιβάλ, και να αποδείξουν ότι πρόκειται για μία από τις κορυφαίες live μπάντες της χώρας.

Στη συνέχεια, ήταν οι Nova Twins αυτές που επιβεβαίωσαν τα διθυραμβικά σχόλια που ακολουθούν τις εμφανίσεις τους και παρουσίασαν ένα σετ που τα είχε όλα: ένταση, ρυθμό και εθιστικά τραγούδια.

Διαφήμιση

Μετά τη live παρουσία τους στο πλευρό σπουδαίων ονομάτων από κάθε μουσικό είδος, οι Nova Twins επιβεβαίωσαν στο Release Athens 2023 τη φήμη τους ως το next big thing της βρετανικής ανεξάρτητης σκηνής.

Η Πλατεία Νερού πήρε φωτιά αμέσως μετά, με τους Bullet For My Valentine, να πραγματοποιούν μία μεγαλειώδη εμφάνιση, και το κοινό, από τις πρώτες νότες του «Scream Aim Fire» μέχρι τις τελευταίες των «Your Betrayal», «Tears Don’t fall», «Waking The Demon», να μετατρέπουν την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο mosh pit.

Από τότε που σχηματίστηκαν το 1998, οι Bullet For My Valentine έχουν αναδειχθεί σε μία από τις υπερδυνάμεις της σκηνής, αποτελώντας το κορυφαίο βρετανικό metal συγκρότημα του 21ου αιώνα.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε φυσικά από τους Disturbed στη μεγάλη επιστροφή τους στο Release Athens.

Μετά την αξέχαστη εμφάνισή τους στο Release Athens 2019, οι Disturbed ταρακούνησαν και πάλι την Πλατεία Νερού με ένα εκπληκτικό show που βρήκε την ανταπόκριση που του άξιζε, με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον απίθανο David Draiman, να ξεκαθαρίζει πως οι Disturbed είχαν μπροστά τους, το καλύτερο κοινό της περιοδείας τους μέχρι στιγμής.

Φωτογραφίες