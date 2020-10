«Disney Goes Classical»: Η μαγεία της μουσικής από τα έργα της Disney σε άλλο επίπεδο

Διαχρονικά αριστουργήματα από αγαπημένες ταινίες της Disney σε κλασικές εκτελέσεις.

Η Decca Records / Universal Music και η Walt Disney Records της Disney Music Group παρουσιάζουν το «Disney Goes Classical», ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που αναδεικνύει σε μία εντελώς νέα κλίμακα τα χρώματα, τα συναισθήματα και την αγνή χαρά που χαρακτηρίζουν τη μουσική από τα έργα της Disney.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν η φημισμένη βρετανική Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα και μια σειρά από διακεκριμένα ονόματα όπως οι Matteo Bocelli, Renée Fleming και Kaori Muraji, αλλά και νεοεμφανιζόμενα πρόσωπα όπως οι Christian Li και The Opera Men.

Τα πιο αγαπημένα μουσικά θέματα από τα έργα της Disney ενορχηστρώθηκαν ξανά με επιδεξιότητα και ηχογραφήθηκαν στα Air Studios του Λονδίνου, το μέρος όπου έχουν δημιουργηθεί μερικά από τα καλύτερα κινηματογραφικά soundtracks του τελευταίου αιώνα.

Το άλμπουμ «Disney Goes Classical» περιλαμβάνει μουσικές από τις πιο ξακουστές ταινίες της Disney, από τη Χρυσή Εποχή της και την αναγέννηση της δεκαετίας του 1990 μέχρι τη σύγχρονη εποχή του CGI animation.

Ογδόντα χρόνια μαγείας της Disney παρουσιάζονται σε εκπληκτικό κινηματογραφικό ήχο, από «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» και τον «Πινόκιο» μέχρι τις απαράμιλλες μουσικές συνθέσεις του Alan Menken για την «Ποκαχόντας», τη «Μικρή Νεράιδα», τον «Αλαντίν» και τον «Ηρακλή».

Οι υπέροχες ενορχηστρώσεις μεταφέρουν τον ακροατή σε ένα άλλο σύμπαν.

Το «Disney Goes Classical» θα αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές οικογενειών σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας τη μαγεία του κινηματογράφου από τις οθόνες στα ηχεία με πρωτόγνωρο τρόπο.

Το tracklist του άλμπουμ «Disney Goes Classical»

1. «Overture» (από τη «Mary Poppins»)

2. «How Far I’ll Go» (από τη «Moana»)

3. «A Whole New World» (από τον «Aladdin»)

4. «Can You Feel the Love Tonight» feat. Matteo Bocelli (από τον «Βασιλιά των Λιονταριών»)

5. «Almost There» (από την «Πριγκίπισσα και το Βάτραχο»)

6. «Go the Distance» (από τον «Ηρακλή»)

7. «Colours of the Wind» (από την «Ποκαχόντας»)

8. «When She Loved Me» (από το «Toy Story 2»)

9. «The Bare Necessities» (από «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»)

10. «Part of Your World» feat. Kaori Muraji (από τη «Μικρή Γοργόνα»)

11. «Beauty and the Beast» (από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»)

12. «I See the Light» (από το «Μαλλιά Κουβάρια»)

13. «Let It Go» (από το «Ψυχρά κι Ανάποδα»)

14. «Reflection» (από τη «Μουλάν»)

15. «When You Wish Upon a Star» feat. Renée Fleming (από τον «Πινόκιο»)