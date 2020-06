«Disney Goes Classical»: Διαχρονικά αριστουργήματα από αγαπημένες ταινίες σε κλασικές εκτελέσεις

Διαχρονικά αριστουργήματα της Disney σε κλασικές εκτελέσεις.

Η Decca Records και η Walt Disney Records της Disney Music Group είναι ανακοινώνουν με ενθουσιασμό την κυκλοφορία του «Disney Goes Classical», ενός ολοκαίνουργιου άλμπουμ που θα μεταφέρει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο το χρώμα, τα συναισθήματα και την αγνή χαρά της μουσικής από τις ταινίες της Disney.

Αγαπημένα μουσικά θέματα της Disney ενορχηστρώθηκαν από την αρχή και ηχογραφήθηκαν στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου με τη συμμετοχή της περίφημης Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και μίας σειράς διάσημων καλλιτεχνών. Να σημειωθεί ότι τα Abbey Road Studios είναι το μέρος στο οποίο έχουν ηχογραφηθεί ορισμένα από τα καλύτερα κινηματογραφικά soundtracks του τελευταίου αιώνα.

Το άλμπουμ «Disney Goes Classical» περιέχει μουσικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες της Disney, από τη Χρυσή Εποχή μέχρι την Αναγέννηση της δεκαετίας του ’90 και τη σύγχρονη εποχή του CGI animation.

Από το «Βιβλίο της Ζούγκλας» και τον «Πινάκιο» μέχρι τις απαράμιλλες μουσικές συνθέσεις του Alan Menken για την «Ποκαχόντας», τη «Μικρή Γοργόνα», τον «Αλαντίν» και τον «Ηρακλή», 80 χρόνια μαγείας της Disney συστήνονται ξανά με εκπληκτικό κινηματογραφικό ήχο.

Το πρώτο single από το άλμπουμ είναι η συγκινητική ερμηνεία του Matteo Bocelli στο τραγούδι «Can You Feel The Love Tonight» από την κλασική ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (The Lion King) της Disney.

Η μπαλάντα που φέρει τις υπογραφές του Elton John και του Tim Rice. κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι το 1994.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε και στο περσινό live-action remake του «The Lion King», όπου ντύθηκε με τις φωνές της Beyoncé και του Donald Glover.

Προηγουμένως ο Matteo Bocelli είχε ενώσει τη φωνή του με εκείνη του πατέρα του Andrea Bocelli στο τραγούδι «Fall On Me» από το No. 1 άλμπουμ «Sì», το οποίο επένδυσε μουσικά τους τίτλους τέλους της ταινίας «Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια» (2018) της Disney.

«Είμαι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω σε αυτό το έργο της Disney. Ο “Βασιλιάς των Λιονταριών” είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες από την παιδική μου ηλικία και είναι πραγματικά τιμή για εμένα να ερμηνεύσω το κεντρικό τραγούδι», δηλώνει ο Mateo Bocelli.

«Ο Elton John είναι ένας από τους μουσικούς ήρωές μου τόσο για την επιδεξιότητα με την οποία γράφει τραγούδια όσο και για το μοναδικό του στιλ. Ελπίζω να βάλω λίγη από αυτήν την επιρροή στη μουσική που ετοιμάζω επί του παρόντος και ελπίζω να τη μοιραστώ μαζί σας σύντομα», προσθέτει.

Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης η – βραβευμένη με τέσσερα Grammy – Αμερικανίδα σοπράνο Renée Fleming ερμηνεύοντας μία πανέμορφη εκδοχή του τραγουδιού «When You Wish Upon A Star» από την ταινία «Πινόκιο».

Επιπλέον ο φημισμένος κλασικός κιθαρίστας Kaori Muraji αναμένεται να μεταφέρει τους ακροατές σε έναν άλλο, μαγικό κόσμο.

Το άλμπουμ «Disney Goes Classical» θα κυκλοφορήσει από την Decca Records / Universal Music στις 2 Οκτωβρίου 2020 για να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές οικογενειών σε όλο τον κόσμο φέρνοντας τη μαγεία του κινηματογράφου στα ηχεία τους.

Το tracklist του άλμπουμ

1. «Overture» (από τη «Mary Poppins»)

2. «How Far I’ll Go» (από τη «Moana»)

3. «A Whole New World» (από τον «Aladdin»)

4. «Can You Feel the Love Tonight» feat. Matteo Bocelli (από τον «Βασιλιά των Λιονταριών»)

5. «Almost There» (από την «Πριγκίπισσα και το Βάτραχο»)

6. «Go the Distance» (από τον «Ηρακλή»)

7. «Colours of the Wind» (από την «Ποκαχόντας»)

8. «When She Loved Me» (από το «Toy Story 2»)

9. «The Bare Necessities» (από «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»)

10. «Part of Your World» feat. Kaori Muraji (από τη «Μικρή Γοργόνα»)

11. «Beauty and the Beast» (από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»)

12. «I See the Light» (από το «Μαλλιά Κουβάρια»)

13. «Let It Go» (από το «Ψυχρά κι Ανάποδα»)

14. «Reflection» (από τη «Μουλάν»)

15. «When You Wish Upon a Star» feat. Renée Fleming (από τον «Πινόκιο»)