Η δισκογραφία των Sade κυκλοφορεί σε συλλεκτικό box set βινυλίων

Οι Sade έχουν καταφέρει να κερδίσουν το θαυμασμό και συνεχίζουν να αφήνουν το σημάδι τους, αποτελώντας δυνατή έμπνευση.

H Sony Music ανακοινώνει λεπτομέρειες για ένα πολύ ιδιαίτερο box set των Sade με τίτλο «This Far» που θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 9 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει remastered εκδοχές όλων των studio albums του συγκροτήματος μέχρι σήμερα σε βινύλιο.

Οι έξι καταξιωμένοι δίσκοι της μπάντας, «Diamond Life» (1984), «Promise» (1985), «Stronger Than Pride» (1988), «Love Deluxe» (1992), «Lovers Rock» (2000) και «Soldier of Love» (2010), θα βρίσκονται σε ένα πανέμορφο άσπρο κουτί.

Το τετραμελές συγκρότημα που αποτελείται από τους Sade (φωνητικά), Stuart Matthewman (σαξόφωνο/κιθάρα), Andrew Hale (πλήκτρα) και o PaulSpencer Denman (μπάσο) ασχολήθηκαν άμεσα με τη διαδικασία, περνώντας χρόνο στα Abbey Road Studios μαζί με τον καταξιωμένο mastering engineer Miles Showell καθώς και τον πολλά χρόνια συνεργάτη τους, τον συμπαραγωγό Mike Pela.

Ο τίτλος του box set «This Far» υπονοεί ότι η δισκογραφική καριέρα της μπάντας δεν είναι ακόμα πλήρης, αλλά αυτή η νέα πολυσυλλεκτική κυκλοφορία φέρνει μαζί ένα μεγάλο μέρος ηχογραφήσεων που ήταν δύσκολο να βρεθούν πριν στην αρχική τους μορφή.

Χρησιμοποιώντας το πρωτότυπο υλικό, οι Sade και ο Mike Showell μετέτρεψαν τις αρχικές ηχογραφήσεις σε υψηλής ανάλυσης ψηφιακά αρχεία, τα οποία έγιναν remastered κατάλληλα για την καλύτερη δυνατή ακρόαση μέσω βινυλίου. Αυτή η λεπτομερής διαδικασία mastering έδωσε ένα εκπληκτικά καθαρό ηχητικό αποτέλεσμα ενώ ταυτοχρόνως διατήρησε το χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

Τα εξώφυλλα των έξι δίσκων τυπώθηκαν ξανά με απόλυτη προσοχή χρησιμοποιώντας το ίδιο χαρτί και την ίδια μέθοδο για να διατηρηθεί η αυθεντικότητα των πρωτότυπων εκδοχών. Τα βινύλια βρίσκονται σε ένα λευκό κουτί που σχεδιάστηκε από τον Tom Hingston.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sade (@sade) στις 2 Σεπ, 2020 στις 9:19 πμ PDT

Κατά τη διάρκεια της αξιοθαύμαστης καριέρας των Sade που μετράει πάνω από τρεις δεκαετίες, τα έξι άλμπουμ τους έχουν σημειώσει πάνω 60 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και έχουν γίνει πλατινένια πάνω από 24 φορές.

Έχοντας κυκλοφορήσει singles όπως τα «Your Love Is King», «Smooth Operator» και «By Your Side», το συγκρότημα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στα charts με τους δίσκους του ανά τον κόσμο, έχει βραβευτεί με αρκετά Grammys, MTV Video Music Awards, ένα BRIT Award καθώς και με μία θέση στο «Pantheon of Cultural Influence» (New York Times, Οκτώβριος 2017).

Η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους είναι το «Soldier Of Love» που κυκλοφόρησε το 2010 και έφτασε στο Νο. 1 σε 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Αμερικής.

Οι Sade έχουν καταφέρει να κερδίσουν το θαυμασμό από μουσικούς όλων των ειδών και συνεχίζουν να αφήνουν το σημάδι τους, αποτελώντας δυνατή έμπνευση για μερικούς από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες του σήμερα.

Το συγκρότημα συχνά αναφέρεται από νεότερους καλλιτέχνες όπως οι Beyoncé, Drake, Kanye West, Missy Elliott, Christina Aguilera, Dua Lipa, FKA Twigs, Mabel και Taylor Swift ως δυνατή επιρροή για τη μουσική τους. Master της hip-hop σκηνής έχουν χρησιμοποιήσει συχνά samples από τη δουλειά των Sade, δημιουργώντας νέα club classics.

Τα διαχρονικά τραγούδια των Sade έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες όπως οι Deftones, Donna Summer, Frank Ocean, Herbie Hancock, Jason Mraz, Lauryn Hill, LeAnn Rimes, Marsha Ambrosious με τη συμμετοχή του Dr. Dre, Prince, The 1975, Tori Amos και You + Me.

Η ίδια η Sade έχει εδραιωθεί ως style icon και έχει φιλοξενηθεί στα εξώφυλλα εκδόσεων όπως τα The Face, Time, Rolling Stone, Billboard, i-D, Fader, Cosmopolitan, NME, Melody Maker, Smash Hits, Essence, Ebony, Pride, Interview και πολλά άλλα.

Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί live σε όλες της γωνιές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου μία αξιοσημείωτης εμφάνισης στο θρυλικό «Live Aid» στο Wembley Stadium το 1985.

Η Sade Adu είναι η μόνη γεννημένη στην Αφρική καλλιτέχνιδα που εμφανίστηκε μπροστά σε ένα κοινό 75.000 ανθρώπων καθώς και σε ένα τηλεοπτικό κοινό 1,9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν το «Live Aid».

Στην πιο πρόσφατη περιοδεία τους, το 2011, οι Sade έδωσαν 106 επικές συναυλίες για πάνω από 800.000 θεατές, μία τουρνέ που σχολιάστηκε από το Billboard ως «ένα οπτικό εκπληκτικό υπερθέαμα με μία μοναδική παραγωγή και αξέχαστη δυναμική».