Disclosure και Zedd συνεργάζονται στο νέο single «You’ve Got to Let Go If You Want To Be Free»

Μία ονειρική συνεργασία για τους λάτρεις της EDM.

Οι Disclosure και ο Zedd ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο single με τίτλο «You’ve Got to Let Go If You Want To Be Free».

Το τραγούδι, το οποίο διαθέτει μια πλούσια παραγωγή, γεφυρώνει όμορφα το χάσμα μεταξύ των χαρακτηριστικών προσεγγίσεων του Zedd και του Disclosure στον ηχητικό σχεδιασμό και μέσω των στίχων του, υπενθυμίζει ότι η καλύτερη συμβουλή απέναντι στο άγχος είναι να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα.

«Στιχουργικά αυτό το τραγούδι είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιώ για να αντιμετωπίζω το άγχος», εξήγησε ο Zedd.

«Μερικές φορές χρειάζεται να θυμάσαι πού βρίσκεσαι αντί να κολλάς στο πού θέλεις να βρίσκεσαι. Είτε έχετε κοινωνικό άγχος, είτε είστε πολύ μεθυσμένοι, είτε ακόμα και αν αγαπάτε τη ζωή, ελπίζω να χορέψετε με αυτό το τραγούδι και να θυμηθείτε ότι είστε ελεύθεροι!», πρόσθεσε.

Ο Guy Lawrence των Disclosure περιέγραψε: «Ενώ εγώ ασχολούμουν με τα ντραμς, ο Howard σκεφτόταν τους στίχους και τις μελωδίες. Όλοι κατά κάποιο τρόπο συμφωνήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εξελίσσεται, για το πώς η δομή αυτού του τραγουδιού θα έπρεπε να ακολουθεί το bassline του Anton και χτίσαμε τις αρμονίες πάνω σε αυτήν. Ολοκληρώθηκε μέσα σε μια ημέρα σχεδόν, όπως συμβαίνει με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια».

«Γνωρίζουμε τον Anton εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο ίδιο δωμάτιο και να δημιουργήσουμε μαζί», σχολίασε ο Howard Lawrence των Disclosure για τη συνεργασία τους με τον Zedd.

«Όταν ήρθε η ώρα, ήρθε με ένα από τα αναλογικά συνθεσάιζερ που έχει και άρχισε να παίζει. Δημιούργησε όλο το bassline του τραγουδιού σχεδόν σε μία εγγραφή παίζοντας με το χέρι, κάτι που με εντυπωσίασε, ενέπνευσε την ατμόσφαιρα ολόκληρου του τραγουδιού», συνέχισε.

«Όλη η διαδικασία της δημιουργίας αυτού του τραγουδιού ήταν απίστευτα συνεργατική, δημιουργική, συναρπαστική και κυρίως διασκεδαστική», είπε ο Zedd. «Ήταν σαν να ήμασταν σε μια μπάντα. Αυτοσχεδιάζαμε και παίζαμε ο ένας με τις ιδέες του άλλου, κάτι που μας οδήγησε σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα είχαμε φτάσει μόνοι μας», τόνισε.

Η συνένωση πολλών στυλ, όπως house, garage, dubstep και bass, με προσανατολισμό στην pop, μαζί με εύστοχες συνεργασίες, έκαναν τους Disclosure μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες παραγωγής της δεκαετίας του 2010.

Παρόλο που έκαναν την εμφάνισή τους την περίοδο που ο δρόμος προς την επιτυχία ήταν συντομότερος για τα σχήματα που κατατάσσονται στην EDM, το βρετανικό δίδυμο, που αποτελείται από τα αδέλφια Guy και Howard Lawrence, ξεχώρισε για τη βαθύτερη επίγνωση της underground dance μουσικής που χρονολογείται από την εποχή της disco.