Η Taylor Swift μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του Diplo, ο οποίος θεωρεί ότι η επιτυχία της είναι κατασκευασμένη.

Ο Diplo υπονόησε ότι η δημοτικότητα της Taylor Swift επιβάλλεται από τις μεγάλες δαπάνες που γίνονται για το μάρκετινγκ.

Ο DJ και μουσικός παραγωγός, μέλος των Major Lazer, έδωσε συνέντευξη στο νέο τεύχος του αμερικανικού περιοδικού «Rolling Stone» και εξέφρασε τη γνώμη του για την αμερικανική αγορά μουσικής.

Στο τέλος, κατέληξε στην Taylor Swift και το single του «Look What You Made Me Do», το οποίο έφτασε στο Νο1 του «Billboard Hot 100» και παρέμεινε εκεί επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με εκείνον, η επιτυχία του τραγουδιού είναι κατασκευασμένη.

«Η μουσική είναι στα χέρια των παιδιών. Το streaming είναι κυριολεκτικά αυτό που ο κόσμος θέλει να ακούει ξανά και ξανά. Θέλει να ακούει το “rockstar” (του Post Malone) και το “Bodak Yellow” της Cardi B. Δε θέλουν να ακούσουν το “Look What You Made Me Do”. Δεν ταυτίζονται με το τραγούδι με κανέναν τρόπο. Νομίζω ότι δε συνέβη ποτέ.

Το έδωσαν στον κόσμο, με έναν προϋπολογισμό μάρκετινγκ και εισαγωγής στα ραδιόφωνα. Είμαι εντυπωσιασμένος με τον Post Malone. Τον αναγνωρίζω περισσότερο παρά την Taylor Swift», δήλωσε ο παραγωγός.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Lily Allen διάβασε τη συνέντευξη και δεν της άρεσε. Υπερασπίστηκε την Taylor Swift και έστειλε ένα μήνυμα στον Diplo μέσω Twitter: «Ίσως ένας άντρας 40 ετών θα έπρεπε να σταματήσει να διδάσκει μία πολύ νεότερη και πιο επιτυχημένη γυναίκα πώς να το κάνει», έγραψε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Diplo εκφράζει αρνητική γνώμη για την Taylor Swift.

Το 2014, ανάρτησε δημοσιεύσεις για το σώμα της 27χρονης τραγουδίστριας, μπαίνοντας σε διαμάχη ακόμη και με τη Lorde, η οποία υπερασπίστηκε τη φίλη της. Ένα χρόνο αργότερα, ο Αμερικανός είπε σε μία συνέντευξη ότι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του ήταν να… μπλέξει με την pop star.

«Αυτό που ξέρω είναι… ότι ποτέ δε συγκρούεσαι με την Taylor Swift, έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους που θα πέθαιναν γι’ αυτήν, είναι σαν ένας στρατός χειρότερος από τη Βόρεια Κορέα, δεν μπορείς να μπεις σε αυτή την αρένα. Ήταν κάτι για το οποίο δεν ήμουν προετοιμασμένος», είχε σχολιάσει.