Diplo και Noah Cyrus συναντιούνται στο video του «On Mine»

Άλλο ένα music video από το νέο άλμπουμ του Diplo.

Ο Diplo δίνει στη δημοσιότητα το music video για τη συνεργασία του με τη Noah Cyrus στο «On Mine».

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο country άλμπουμ «Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil» του Αμερικανού DJ και μουσικού παραγωγού, το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music.

Τη σκηνοθεσία για το «On Mine» έχει επιμεληθεί ο επί μακρόν συνεργάτης του Diplο, Brandon Dermer, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει όλα τα music videos που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής για τα τραγούδια του άλμπουμ.

Τα γυρίσματα έγιναν στο αγρόκτημα Far West Farms στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, όπου η Noah Cyrus μεγάλωσε ιππεύοντας άλογα.

Το «On Mine» διαδέχεται το music video για τη συνύπαρξη του Diplo με τον Blanco Brown στο «Do Si Do» και για τη συνάντησή του με τον Thomas Rhett και τον Young Thug στο «Dance With Me».

Ο Diplο έχει γράψει το «On Mine» με μία εκλεκτή ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους Julia Michaels, MØ, King Henry και Maximilian Jaeger.

Παράλληλα ο 41χρονος παραγωγός λανσάρει ένα ψηφιακό επιτραπέζιο παιχνίδι φιδάκι με θέμα το άλμπουμ του «Snake Oil».

Το κοινό μπορεί να ρίξει το ζάρι και να παίξει το παιχνίδι ακολουθώντας τα χνάρια του Diplo καθώς ταξιδεύει στην αμερικανική δύση και συναντά τους διάφορους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο άλμπουμ του.