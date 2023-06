Ο Diplo συναντά τον Miguel στο «Don’t Forget My Love»

Ο Diplo θα κυκλοφορήσει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής μετά από 18 χρόνια.

Ο Diplo, ο πιο παραγωγικός καλλιτέχνης όλων των εποχών στην ηλεκτρονική μουσική, ανακοινώνει ότι θα κυκλοφορήσει στις 4 Μαρτίου ένα νέο άλμπουμ με τίτλο το όνομά του και παρουσιάζει το πρώτο δείγμα με το τραγούδι «Don’t Forget My Love» με τη συμμετοχή του Miguel.

Το «Diplo», το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής μετά από 18 χρόνια, πρόκειται να κυκλοφορήσει από το label Higher Ground της δικής του δισκογραφικής εταιρείας Mad Decent.

Το άλμπουμ είναι η κατάληξη μιας τριετούς βαθιάς κατάδυσης στη house μουσική που εντυπωσίασε για πρώτη φορά τον Diplo όταν ήταν έφηβος και τον παρακίνησε τώρα να ιδρύσει το label Higher Ground για να την υπερασπιστεί παγκοσμίως. Ένας τιτάνας της ηλεκτρονικής μουσικής στρέφει την προσοχή του ξανά στις ρίζες του

Διαφήμιση

«Αυτό είναι το πρώτο κανονικό άλμπουμ του Diplo μετά το “Florida”, μια φανταστική και συνεκτική δουλειά που θα αποτελέσει μια στιγμή που θα καθορίσει την καριέρα του», λέει ο Jasper Goggins, επικεφαλής της εταιρείας Mad Decent και συνεργάτης του Diplo για περισσότερα από 20 χρόνια.

«Οι συμμετοχές και οι συνεργασίες μπορεί να μοιάζουν με σύγχρονη αλγοριθμική μηχανική της μουσικής βιομηχανίας, αλλά αυτό το άλμπουμ είναι στην πραγματικότητα ειδικά φτιαγμένο για τα μέρη του κόσμου στα οποία αρέσει στον Diplo να παίζει, μια απόδειξη της σχεδόν παράλογης και αθάνατης αγάπης του να παίζει μουσική ως DJ ζωντανά μπροστά σε κόσμο», συνεχίζει.

Το «Diplo» περιέχει το υποψήφιο για Grammy τραγούδι «On My Mind» με τους SIDEPIECE, το «Looking For Me» και το «Promises» με τους Paul Woolford και Kareen Lomax, το «Don’t Be Afraid» με τους Jungle και Damian Lazarus και το «One By One» με τους Elderbrook και Andhim, κλασικά house τραγούδια που έχουν συνοδεύσει την επαναλειτουργία των κλαμπ παγκοσμίως.

Επίσης περιλαμβάνονται νέες συνεργασίες με τους Aluna, TSHA, Leon Bridges, Lil Yachty, Busta Rhymes, Seth Troxler, Amtrac, RY X και άλλους.

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του άλμπουμ, ο Diplo θα δώσει τον Μάρτιο μια σειρά από πολύ ξεχωριστές συναυλίες στη Βαρκελώνη, στο Παρίσι, στην Κοπεγχάγη και στο Λονδίνο, όπου θα επιστρέψει στο θρυλικό «Fabric», το πρώτο κλαμπ της πόλης στο οποίο εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Κατά τη διάρκεια των 20 ετών καριέρας που ξεκίνησε από το θρυλικό πλέον club «Hollertronix» της Φιλαδέλφειας, ο Diplo κατάφερε από εκεί που πουλούσε δίσκους στον Kanye West από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, να συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα αστέρια του κόσμου (Beyoncé, Madonna, Justin Bieber) και να εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο (Αβάνα, Καράτσι, Κατμαντού).

Ο ίδιος και η δισκογραφική του εταιρεία Mad Decent συνεχίζουν να εξερευνούν και να υποστηρίζουν είδη και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο (baile funk, dancehall, New Orleans bounce), ενώ στα υπόλοιπα εγχειρήματα του Diplo περιλαμβάνονται μια εκδοτική εταιρεία και διάφορα σχέδια για βιβλία, ταινίες και τηλεόραση.

Ο Diplo, υποψήφιος για δέκα βραβεία Grammy, είναι επίσης μέλος των εμβληματικών Major Lazer, είναι το ένα τρίτο των LSD, του ψυχεδελικού supergroup που δημιούργησε με τη Sia και τον Labrinth και το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams με το πρώτο άλμπουμ του, ενώ επίσης είναι το ήμισυ των Silk City με τον Mark Ronson, των οποίων το πλατινένιο «Electricity» με την Dua Lipa κατέκτησε την κορυφή των charts παγκοσμίως και κέρδισε ένα βραβείο Grammy.

Το tracklist του «Diplo»

1. Don’t Forget My Love (with Miguel)

2. High Rise (featuring Amtrac & Leon Bridges)

3. Your Eyes (with RY X)

4. One By One (Extended) (Featuring Andhim & Elderbook)

5. Promises (with Paul Woolford & Kareen Lomax)

6. Right 2 Left (with Mele, featuring Busta Rhymes)

7. Humble (with Lil Yachty)

8. On My Mind (with Sidepiece)

9. Don’t Be Afraid (with Damian Lazarus, featuring Jungle)

10. Let You Go (with TSHA, featuring Kareen Lomax)

11. Forget About Me (Nite Version) (with Aluna & Durante)

12. Make You Happy (with WhoMadeWho)

13. Waiting For You (with Seth Troxler, featuring Desire)

14. Looking For Me (with Paul Woolford & Kareen Lomax)