Ο Διονύσης Σχοινάς «αλλάζει» – Αυτό είναι το νέο τραγούδι του

View this post on Instagram

⁣ 🚨 #Allazo⁣ 💥 Ο @dionisis_sxoinas και η #panikrecords εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με ένα τραγούδι που θα αγαπηθεί πολύ και θα γίνει σύνθημα !⁣ 🔊 Κυκλοφορεί στις 24/02 στο #panikrecordstube 🎶 Stay tuned…⁣