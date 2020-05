Σε δημοπρασία για καλό σκοπό χειρόγραφοι στίχοι του Bono και γόβες της Amy Winehouse

Δημοπρασία με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για ανθρωπιστικές οργανώσεις εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού διοργάνωσε την Πέμπτη 21 Μαΐου το βρετανικό τμήμα της δισκογραφικής εταιρείας Island Records της Universal Music Group.

Η δημοπρασία έφερε τον τίτλο «One Love COVID-19 Relief Auction», ένα όνομα εμπνευσμένο από μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bob Marley.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 179.755 βρετανικές λίρες (200.660 ευρώ) που θα διατεθούν στην NHS Charities Together, των ένωση των οργανώσεων που υποστηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και στην οργάνωση Feeding America στις ΗΠΑ.

Στη δημοπρασία πωλήθηκαν χειρόγραφοι στίχοι του Bono των U2, ένα ζευγάρι γόβες που φορούσε η Amy Winehouse, κιθάρα με την υπογραφή του Shawn Mendes, on line μαθήματα μπάντζο από τον Winston Marshall των Mumford & Sons, δύο εισιτήρια για συναυλία της Grace Jones στο Φεστιβάλ Meltdown το 2021, τριήμερο στο ξενοδοχείο «Strawberry Hill Hotel» στην Τζαμάικα και πολλές άλλες εμπειρίες και αντικείμενα.

Thank you to every single person who has donated to and contributed towards the #OneLoveAuction. The response has been truly inspiring and the £179,000 raised for @NHSCharities and @FeedingAmerica is a wonderful thing. One love 💛🌴 pic.twitter.com/SFLeelchai

— Island Records (@islandrecordsuk) May 21, 2020