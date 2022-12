Dimitri Vegas & Like Mike, R3HAB και Prezioso συνεργάζονται στο «Shooting Darts»

Μία μοναδική μουσική συνύπαρξη.

Οι ελληνικής καταγωγής Βέλγοι σούπερ σταρ DJs και παραγωγοί Dimitri Vegas & Like Mike ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Ολλανδό R3HAB και τον Ιταλό μετρ της ηλεκτρονικής μουσικής Prezioso για να δημιουργήσουν το νέο single «Shooting Darts».

Πρόκειται για μια πρωτότυπη κυκλοφορία με τη μοναδική παραγωγή που χαρακτηρίζει τους Dimitri Vegas & Like Mike, η οποία δένει απόλυτα με το ύφος του R3HAB, ενώ απογειώνεται με τις ιδιαίτερες πινελιές του Prezioso.

Το «Shooting Darts», ένα δυναμικό τραγούδι με πολλή ενέργεια, συνδυάζει την pop με την ηλεκτρονική μουσική και δημιουργεί μια πανδαισία συναισθημάτων χάρη στο συνδυασμό της μουσικής με τα υπέροχα γυναικεία φωνητικά.

Το μοναδικό δίδυμο των Dimitri Vegas & Like Mike, οι οποίοι είναι και εκπρόσωποι του κορυφαίου παγκόσμιου φεστιβάλ «Tomorrowland», μαγεύουν τον κόσμο εδώ και μια δεκαετία. Το 2015, έγιναν το πρώτο δίδυμο που κατάφερε να κατακτήσει το Νο. 1 στη λίστα του DJ Mag με τους Top 100 DJs και κατάφεραν να δικαιώσουν τις προσδοκίες και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για επτά συνεχόμενα χρόνια, ενώ το 2019 κατέκτησαν ξανά την κορυφή της λίστας.

Έχουν πάνω από 30 εκατομμύρια θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με δισεκατομμύρια streams και προβολές, καθώς και τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Οι Dimitri Vegas & Like Mike συνεχίζουν να ανεβαίνουν στα παγκόσμια charts και έχουν συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Diplo, David Guetta, Paris Hilton, Natti Natasha, Hans Zimmer και Wiz Khalifa.

Ο Ολλανδός πολυπλατινένιος DJ και παραγωγός Fadil El Ghoul, περισσότερο γνωστός ως R3HAB, έχει βρει μια θέση στη ζωή μας μέσω της dance μουσικής την τελευταία δεκαετία.

Από τα πρώτα του remixes για καλλιτέχνες όπως η Rihanna, ο Drake, η Taylor Swift και ο Calvin Harris, μέχρι ύμνους όπως το πλατινένιο «All Around The World (La La La)» και το «Lullaby», και τις συνεργασίες με αστέρες όπως οι Ava Max, Luis Fonsi και Sean Paul μεταξύ άλλων, ο R3HAB έχει αποδείξει ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή του.

Η δισκογραφία του έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια streams μέχρι σήμερα, εκ των οποίων τα 1,1 δισεκατομμύρια streams προέρχονται από το 2021. Ο R3HAB ίδρυσε το label CYB3RPVNK το 2016, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες από τη σύστασή του μέχρι σήμερα.

Είναι ο Most Discovered Artist του Spotify, βρίσκεται στη λίστα του Spotify με τους 200 καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams, κατέχει τη θέση #12 στη λίστα των Top 100 DJs και οι κυκλοφορίες του έχουν ήδη γίνει χρυσές και πλατινένιες 55 φορές.

Επιπλέον, ο R3HAB έχει πραγματοποιήσει μεγάλες sold out παγκόσμιες περιοδείες, ενώ έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των EDC, Ultra Music Festival, Balaton Sound, Coachella, Summer, Sonic Festival και φυσικά του Tomorrowland.

Ο Ιταλός DJ και παραγωγός Prezioso, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Giorgio Prezioso, είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει αμέτρητους διαγωνισμούς DJing. Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, ο Prezioso έχει προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο της dance μουσικής με τις δημιουργίες του.

Γνωστός στο ευρύ κοινό χάρη στη βραβευμένη επιτυχία του «Thunder», η οποία έχει ξεπεράσει συνολικά τα 250 εκατομμύρια streams, ο Prezioso έχει κυκλοφορήσει μοναδικά singles όπως τα «Tell Me Why», «Let Me Stay» και «The Riddle».