Dimitri Vegas & Like Mike διασκευάζουν το anthem «Heaven» των ’90s

Η νέα κυκλοφορία των Dimitri Vegas & Like Mike.

Οι διεθνείς πλατινένιοι αστέρες Dimitri Vegas & Like Mike ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ανερχόμενο αστέρι της ηλεκτρονικής μουσικής Azteck και την τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Hayley May, σε μια διασκευή του anthem «Heaven» της δεκαετίας του ’90.

Οι Dimitri Vegas & Like Mike, ο Azteck και η Hayley May μεταμόρφωσαν το «Heaven» σε ένα house-banger γεμάτο ευφορία βασισμένο στο πιάνο.

Το «Heaven» είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού για τους Dimitri Vegas & Like Mike καθώς επιστρέφουν στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Αυτή η νέα εκδοχή του «Heaven», γεμάτη χορευτική ενέργεια και τις αναφορές της Hayley May στην πιο διάσημη πόλη του ηλιοβασιλέματος, την Ίμπιζα, συνιστά μια νέα κατεύθυνση για το κλασικό κομμάτι.

Με τον συνδυασμό της μαγείας του φλογερού ταλέντου των Dimitri Vegas & Like Mike στην παραγωγή και της μοναδικής γοητείας του Aztec, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει δυναμική παρουσία στα clubs και στα φεστιβάλ.

Τα ελληνικής καταγωγής αδέλφια Dimitri Vegas & Like Mike έχουν κατακτήσει τα παγκόσμια charts με megahits όπως το «Say My Name» και το «Instagram», το οποίο μετρά πάνω από 350 εκατομμύρια streams.

Οι Dimitri Vegas & Like Mike έχουν δημιουργήσει μερικά από τα σημαντικότερα ηλεκτρονικά άλμπουμ της τελευταίας δεκαετίας και έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Ne-Yo, Armin van Buuren, Hans Zimmer, Martin Garrix, Diplo, Paris Hilton, Fatboy Slim, Steve Angello, Natti Natasha, Afrojack, David Guetta και Wiz Khalifa. Έχουν πάνω από 30 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δίνουν πάνω από 150 συναυλίες το χρόνο στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Ο παραγωγός και DJ Azteck σημείωσε γρήγορα επιτυχία, αλλά η εμπειρία του στη μουσική σκηνή είναι τεράστια.

Έχει γράψει τραγούδια και έχει κάνει παραγωγές για πολλούς καλλιτέχνες και έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα επιτυχιών από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Armin van Buuren, Hardwell, Tiesto, Pitbull και Wiz Khalifa. Ο Azteck κυκλοφόρησε το πρώτο του single, «Endless», το 2020 και έκτοτε έχει συμπράξει με πληθώρα καλλιτεχνών, όπως οι Afrojack, Chico Rose, Kimberly Loaiza, Timmy Trumpet και Dimitri Vegas & Like Mike.

Η Hayley May από το Yorkshire διαθέτει μία ξεχωριστή φωνή και φέρνει soulful και πλούσιες υφές σε κάθε τραγούδι.

Έχει πάνω από 200 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify και έχει δανείσει τη φωνή της στην πλατινένια επιτυχία «Sorry» του Joel Corry το 2019, στο «Never Let Me Down» των Gorgon City, στο «How Does It Feel» των M-22 και στο «Killer» του Eli Brown, το οποίο έγραψε και η ίδια.