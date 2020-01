Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ απαντά στον Eminem για το αμφιλεγόμενο τραγούδι του

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το αμφιλεγόμενο τραγούδι του Eminem.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ έλυσε τη σιωπή του για το τραγούδι του Eminem που αναφέρεται στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της Ariana Grande στη βρετανική πόλη το Μάιο του 2017.

Ο Andy Burnham, δήμαρχος του Μάντσεστερ, σχολίασε το τραγούδι «Unaccommodating» από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Music To Be Murdered By» του ράπερ σε δηλώσεις του στο BBC News.

«Είναι ανώφελα οδυνηρό και βαθιά ασεβές προς τις οικογένειες (των θυμάτων) και όσων επηρεάστηκαν», δήλωσε για ο Burnham για το τραγούδι του Eminem.

Εκτός από πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη δυσαρέσκειά του για το αμφιλεγόμενο τραγούδι εξέφρασε επίσης μητέρα ενός εκ των θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης στο Manchester Arena.

====

«Φαίνεται ότι (ο Eminem) εκμεταλλεύεται τη φήμη της Ariana Grande και του Justin Bieber και λέει προσβλητικά πράγματα για άλλους διάσημους», έγραψε στο Twitter η Figen Murray, η οποία έχασε τον 29χρονο γιο της Martyn Hett στη μοιραία συναυλία.

«Καθόλου έξυπνο. Εντελώς ανούσιο. Και πριν μου ορμήσουν οι θαυμαστές του Eminem, δεν ενδιαφέρομαι και δεν θα ασχοληθώ», πρόσθεσε.

Την ίδια άποψη είχε και ο πρώην σύντροφος του Hett, ο Russell Hayward.

«Είναι απογοητευτικό αλλά δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο Eminem θα χρησιμοποιούσε αμφιλεγόμενους στίχους για την επίθεση στο Μάντσεστερ, παρασύροντας τις οικογένειες των θυμάτων και την Ariana πίσω σε μία πολύ άσχημη περίοδο», ανέφερε σε δικό του tweet.