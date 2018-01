# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 Post Malone Rockstar (feat. 21 Savage) Minos EMI / Universal 1 –

2 Camila Cabello Havana (feat. Young Thug) Sony Music / Feelgood 2 –

3 Halsey & G-Eazy Him & I (with Halsey) Sony Music / Feelgood 3 –

4 Eminem River (feat. Ed Sheeran) Minos EMI / Universal 3 UP

5 ZAYN & Sia Dusk Till Dawn (Radio Edit) Sony Music / Feelgood 1 DOWN

6 Selena Gomez & Marshmello Wolves Minos EMI / Universal 4 UP

7 Bruno Mars & Cardi B Finesse (Remix) [feat. Cardi B] Cobalt / Warner 7 UP

8 G-Eazy No Limit (feat. A$AP Rocky & Cardi B) Sony Music / Feelgood 6 DOWN

9 Cardi B & 21 Savage Bartier Cardi (feat. 21 Savage) Cobalt / Warner 9 UP

10 Dua Lipa New Rules Cobalt / Warner 3 DOWN

11 SZA & Kendrick Lamar All The Stars (with SZA) Minos EMI / Universal 11 UP

12 Ed Sheeran Perfect Cobalt / Warner 7 DOWN

13 Camila Cabello Never Be the Same Sony Music / Feelgood 13 UP

14 Big Shaq Man’s Not Hot Minos EMI / Universal 7 DOWN

15 Ed Sheeran & Beyoncé Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncé) Cobalt / Warner 8 UP

16 Lil Pump Gucci Gang Cobalt / Warner 4 DOWN

17 BTS MIC Drop (feat. Desiigner) [Steve Aoki Remix] Bighit Entertainment 12 DOWN

18 Dua Lipa IDGAF Cobalt / Warner 18 UP

19 Rita Ora & Liam Payne For You (From Fifty Shades Freed) Minos EMI / Universal 19 UP

20 Justin Timberlake Filthy Sony Music / Feelgood 20 UP

21 Rita Ora Anywhere Cobalt / Warner 14 DOWN

22 French Montana Unforgettable (feat. Swae Lee) Sony Music / Feelgood 4 DOWN

23 Imagine Dragons Believer Minos EMI / Universal 12 DOWN

24 Hailee Steinfeld & Alesso Let Me Go (with Alesso, Florida Georgia Line & watt) Minos EMI / Universal 24 UP

25 Marshmello & Khalid Silence (feat. Khalid) Sony Music / Feelgood 11 DOWN

26 Clean Bandit & Julia Michaels I Miss You (feat. Julia Michaels) Cobalt / Warner 22 UP

27 NF Let You Down Minos EMI / Universal 13 DOWN

28 Νίκος Οικονομόπουλος Για Κάποιο Λόγο Minos EMI / Universal 3 –

29 Maroon 5 What Lovers Do (feat. SZA) Minos EMI / Universal 7 DOWN

30 Cardi B Bodak Yellow Cobalt / Warner 10 DOWN

31 Migos, Nicki Minaj & Cardi B MotorSport Minos EMI / Universal 11 UP

32 Offset & Metro Boomin Ric Flair Drip Sony Music / Feelgood 22 DOWN

33 Kodak Black & Lil Wayne Codeine Dreaming (feat. Lil Wayne) Cobalt / Warner 33 UP

34 Camila Cabello Real Friends Sony Music / Feelgood 34 UP

35 Luis Fonsi & Demi Lovato Échame La Culpa Minos EMI / Universal 20 DOWN

36 Sam Smith Too Good at Goodbyes Minos EMI / Universal 7 DOWN

37 Martin Garrix & David Guetta So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya) Sony Music / Feelgood 30 UP

38 Kendrick Lamar Humble Minos EMI / Universal 3 DOWN

39 Elderbrook & CamelPhat Cola (Radio Edit) Cobalt / Warner 34 DOWN

40 Portugal. The Man Feel It Still Cobalt / Warner 11 UP

41 Lil Uzi Vert XO TOUR Llif3 Cobalt / Warner 32 DOWN

42 Post Malone I Fall Apart Minos EMI / Universal 29 DOWN

43 Axwell Λ Ingrosso More Than You Know Minos EMI / Universal 8 DOWN

44 Ed Sheeran Shape of You Cobalt / Warner 1 DOWN

45 Bebe Rexha & Florida Georgia Line Meant to Be Cobalt / Warner 36 UP

46 Jason Derulo & French Montana Tip Toe (feat. French Montana) Cobalt / Warner 37 –

47 Charlie Puth How Long Cobalt / Warner 12 DOWN

48 Kendrick Lamar Love feat. Zacari Minos EMI / Universal 48 UP

49 Harry Styles Sign of the Times Sony Music / Feelgood 2 UP

50 Imagine Dragons Thunder Minos EMI / Universal 15 DOWN

51 A$AP Ferg Plain Jane Sony Music / Feelgood 24 UP

52 G-Eazy Sober (feat. Charlie Puth) Sony Music / Feelgood 43 UP

53 Demi Lovato Tell Me You Love Me Minos EMI / Universal 41 DOWN

54 Taylor Swift End Game (feat. Ed Sheeran & Future) Minos EMI / Universal 54 UP

55 Troye Sivan My My My! Minos EMI / Universal 55 NE

56 Μέλισσες Είμαι Αλλού Panik Entertainment Group Ltd 31 DOWN

57 Kygo Stargazing (feat. Justin Jesso) Sony Music / Feelgood 17 UP

58 Famous Dex & A$AP Rocky Pick It Up (feat. A$AP Rocky) Cobalt / Warner 54 UP

59 Έλενα Παπαρίζου Αν Με Δεις Να Κλαίω (feat. Αναστάσιος Ράμμος) Minos EMI / Universal 10 DOWN

60 Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha Home (with Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha) Cobalt / Warner 34 DOWN

61 Κωνσταντίνος Αργυρός Ψέματα Panik Platinum 21 DOWN

62 Anitta & J Balvin Downtown Cobalt / Warner 50 DOWN

63 21 Savage Bank Account Sony Music / Feelgood 24 DOWN

64 Matt Terry Sucker for You Sony Music / Feelgood 64 UP

65 Camila Cabello She Loves Control Sony Music / Feelgood 65 NE

66 Willy William & J Balvin Mi Gente Planetworks 5 DOWN

67 James Arthur Naked Sony Music / Feelgood 65 UP

68 Taylor Swift Look What You Made Me Do Minos EMI / Universal 2 DOWN

69 Charlie Puth Attention Cobalt / Warner 4 DOWN

70 Post Malone Congratulations (feat. Quavo) Minos EMI / Universal 49 DOWN

71 Justin Bieber & BloodPop® Friends (with BloodPop®) Minos EMI / Universal 10 UP

72 Jonas Blue Mama (feat. William Singe) Minos EMI / Universal 12 UP

73 Maroon 5 Wait Minos EMI / Universal 52 UP

74 Post Malone Candy Paint Minos EMI / Universal 28 DOWN

75 Migos Stir Fry Minos EMI / Universal 75 RE

76 Demi Lovato Sorry Not Sorry Minos EMI / Universal 14 UP

77 Pink What About Us Sony Music / Feelgood 7 UP

78 Avicii Lonely Together (feat. Rita Ora) Minos EMI / Universal 23 UP

79 Logic 1-800-273-8255 Minos EMI / Universal 11 DOWN

80 Zendaya & Zac Efron Rewrite the Stars Cobalt / Warner 80 NE

81 Future Mask Off Sony Music / Feelgood 4 DOWN

82 DJ Khaled & Rihanna Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) Sony Music / Feelgood 2 DOWN

83 Shawn Mendes There’s Nothing Holdin’ Me Back Minos EMI / Universal 9 DOWN

84 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This feat Coldplay Sony Music / Feelgood 3 DOWN

85 Travis Scott Goosebumps Sony Music / Feelgood 56 DOWN

86 Little Mix & CNCO Reggaetón Lento (Remix) Sony Music / Feelgood 24 UP

87 Noah Cyrus, Digital Farm Animals & Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus & Digital Farm Animals) Sony Music / Feelgood 69 UP

88 Θέμης Αδαμαντίδης Στην Καρδιά Heaven Music 69 DOWN

89 Selena Gomez & Kygo It Ain’t Me (with Selena Gomez) Sony Music / Feelgood 2 DOWN

90 Clean Bandit Symphony (feat. Zara Larsson) Cobalt / Warner 11 UP

91 The Greatest Showman Ensemble & Keala Settle This Is Me Cobalt / Warner 91 NE

92 Lauv I Like Me Better Lauv 34 RE

93 Khalid Young Dumb & Broke Sony Music / Feelgood 37 DOWN

94 SZA & Calvin Harris The Weekend – Funk Wav Remix Sony Music / Feelgood 94 NE

95 Miguel Sky Walker (feat. Travis Scott) Sony Music / Feelgood 95 NE

96 Camila Cabello All These Years Sony Music / Feelgood 96 NE

97 Migos Slippery (feat. Gucci Mane) Cobalt / Warner 54 UP

98 Γιώργος Σαμπάνης Μπορείς Και Χειρότερα Cobalt / Cobalt / Warner 85 RE

99 Bad Bunny, Prince Royce & J Balvin Sensualidad Hear This Music 99 NE