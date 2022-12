Διεθνές Airplay Chart: Στο No. 1 το«Unholy» των Sam Smith και Kim Petras (51/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart ανεβαίνει για πρώτη φορά η επιτυχία «Unholy» του Sam Smith και της Kim Petras, εκθρονίζοντας το «As It Was» του Harry Styles, το οποίο είχε συμπληρώσει 32 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή.

Το «Unholy» έχει γίνει πλατινένιο στην Ελλάδα και έχει κυριαρχήσει επίσης στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart της IFPI για τη χώρα μας.

Ο Sam Smith και η Kim Petras έγιναν με το «Unholy» οι πρώτοι non-binary και τρανσέξουαλ καλλιτέχνες αντίστοιχα που ανέβηκαν στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Unholy» χάρισε επίσης στους δύο καλλιτέχνες μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Γκρουπ. Αυτή είναι η πρώτη υποψηφιότητα του Sam Smith για Grammy από το 2015 και η πρώτη στην καριέρα της Kim Petras.

Η συνεργασία του Sam Smith της Kim Petras έχει γίνει επίσης πλατινένια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει σημειώσει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου.

Νέες είσοδοι

«Do They Know It’s Christmas» – Band Aid (No. 18)

Στο πνεύμα των εορτών, στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το αμφιλεγόμενο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Do They Know It’s Christmas?» των Band Aid, που κυκλοφόρησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς τον Δεκέμβριο του 1984.

Οι Band Aid ήταν ένα φιλανθρωπικό supergroup που περιλάμβανε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς μουσικούς και καλλιτέχνες.

Δημιουργήθηκαν από τον Bob Geldof και τη Midge Ure για να συγκεντρώσουν χρήματα για τις προσπάθειες καταπολέμησης της πείνας στην Αιθιοπία κυκλοφορώντας το «Do They Know It’s Christmas?».

Στο τραγούδι συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Bono, Sting, Phil Collins, George Michael, Boy George, Paul Weller, οι Simon Le Bon, Nick Rhodes, Andy Taylor, John Taylor και Roger Taylor των Duran Duran και μέλη των Spandau Ballet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Β’ πλευρά του «Do They Know It’s Christmas?» περιείχε μηνύματα από τους David Bowie, Paul McCartney και Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood).

Το «Do They Know It’s Christmas?» σημείωσε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως.

Πούλησε πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και συγκέντρωσε περισσότερα από 24 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία των Band Aid ενέπνευσε παρόμοιες ενέργειες υποστήριξης από χώρες όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης, ενέπνευσε τη διοργάνωση δύο ζωντανών φιλανθρωπικών συναυλιών από τη Celebrity Charity. Οι συναυλίες USA for Africa και Live Aid και μεταδόθηκαν σε περισσότερες από 160 χώρες. Το Band Aid και το Live Aid μαζί συγκέντρωσαν περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες ανακούφισης από τον λιμό στην Αιθιοπία.

Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που άσκησαν κριτική στο «Do They Know It’s Christmas?» και υποστήριξαν ότι το ήταν κατά κύριο λόγο ένα καλλιτεχνικό θέαμα, σχεδιασμένο για να τραβήξει την προσοχή μακριά από τις πραγματικές πολιτικές αιτίες της παγκόσμιας πείνας.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.