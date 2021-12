Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας 51/2021

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart ανεβαίνει το χριστουγεννιάτικο single «Merry Christmas» του Ed Sheeran και του Elton John.

Το «Merry Christmas» μας προσφέρει την τέλεια δόση χριστουγεννιάτικης ευθυμίας, γεμάτο με καμπανάκια από έλκηθρα, ευχάριστες ενορχηστρώσεις και χαρούμενες αρμονίες.

Το τραγούδι, το οποίο έγραψαν μαζί ο Ed Sheeran και ο Elton John, επισφραγίζει μια φιλία δέκα και πλέον ετών μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά σε επίσημη κυκλοφορία single.

Να σημειωθεί ότι τα παγκόσμια δισκογραφικά και εκδοτικά δικαιώματα του Ed Sheeran και του Elton John από το «Merry Christmas» και τα κέρδη από τις πωλήσεις του single κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου του 2021 θα διατεθούν εξ ημισείας μεταξύ των ιδρυμάτων Ed Sheeran Suffolk Music Foundation και The Elton John AIDS Foundation των δύο καλλιτεχνών.

Νέες είσοδοι

«All I Want For Christmas Is You» – Mariah Carey (No. 17)

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey συνεχίζει να γράφει ιστορία και να αποδεικνύει ότι είναι το απόλυτο τραγούδι των Χριστουγέννων.

Μόνο αυτόν τον μήνα, η διαχρονική εορταστική επιτυχία της Mariah Carey έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams στο Spotify, επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έγινε διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας σημειώσει συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις από την κυκλοφορία του, το 1994, μέχρι σήμερα.

Καθώς βρίσκεται μέσα στα charts κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο από τότε που κυκλοφόρησε, το «All I Want For Christmas Is You» έχει γίνει από τα πιο βασικά τραγούδια των εορτών και συνεχίζει να μεταδίδει το κλίμα των Χριστουγέννων στις καρδιές των μουσικόφιλων σε όλο το κόσμο.

